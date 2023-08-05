Эндокринолог Павлова: тепловой удар может вызвать слабость, одышку, галлюцинации
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о признаках теплового удара. Чтобы его получить, необязательно быть на солнцепеке.
Врач обратила внимание, что между солнечным и тепловым ударом есть разница. Тепловой удар можно получить в любое время года, особенно если есть духота и жара. Это может быть закрытый автомобиль, сауна и так далее.
Медик назвала несколько признаков того, что у человека тепловой удар.
- Покраснение кожи
- Сильная слабость — вплоть до обморочного состояния
- Галлюцинации — в тяжелых случаях
- Частый, поверхностный пульс
- Одышка
- Головная боль, при которой наблюдается пульсация
- Кружится голова
- Возможны судороги
- Тошнота
- Нарушение координации
- Диарея
В группе риска — дети, беременные, пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, люди с лишним весом. Алкоголь сильно увеличивает шансы получить тепловой удар.
Как избежать
- В духоту и жару носить с собой воду, не допускать обезвоживания
- Стараться уйти в тень или прохладное место
- Носить легкую одежду из натуральных тканей
- Не забывать про головной убор
- Отказаться от алкоголя
Есть две основные причины теплового удара: тепловое воздействие и недостаточная скорость приспособления к неблагоприятным условиям. Тяжесть состояния определяется тремя степенями.
Первая: нарастающая слабость, вялость, сонливость, тупая ноющая головная боль, чувство тяжести в груди, чувство нехватки воздуха, тошнота. Расширенные зрачки, учащенные дыхание и пульс. При этом температура тела может быть нормальной.
Вторая: ярко выраженная слабость, шум и звон в ушах. Человеку трудно двигаться, даже поднять голову или руки. Сильная головная боль. Возможна рвота. Тахикардия, температура тела повышается до 39-40°С, возможны обмороки.
Третья: беспокойство, перевозбуждение. Дыхание поверхностно, пульс – нитевидный, рефлексы ослаблены. Судороги, галлюцинации. Температура тела резко повышена. Реальная угроза для жизни.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог, д.м.н., МГУ
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