Эндокринолог Павлова: тепловой удар может вызвать слабость, одышку, галлюцинации

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о признаках теплового удара. Чтобы его получить, необязательно быть на солнцепеке.

Врач обратила внимание, что между солнечным и тепловым ударом есть разница. Тепловой удар можно получить в любое время года, особенно если есть духота и жара. Это может быть закрытый автомобиль, сауна и так далее.

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Медик назвала несколько признаков того, что у человека тепловой удар.

  • Покраснение кожи
  • Сильная слабость — вплоть до обморочного состояния
  • Галлюцинации — в тяжелых случаях
  • Частый, поверхностный пульс
  • Одышка
  • Головная боль, при которой наблюдается пульсация
  • Кружится голова
  • Возможны судороги
  • Тошнота 
  • Нарушение координации
  • Диарея

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В группе риска — дети, беременные, пожилые люди, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетики, люди с лишним весом. Алкоголь сильно увеличивает шансы получить тепловой удар.

 Как избежать
  • В духоту и жару носить с собой воду, не допускать обезвоживания
  • Стараться уйти в тень или прохладное место
  • Носить легкую одежду из натуральных тканей
  • Не забывать про головной убор
  • Отказаться от алкоголя

Есть две основные причины теплового удара: тепловое воздействие и недостаточная скорость приспособления к неблагоприятным условиям. Тяжесть состояния определяется тремя степенями.

Первая: нарастающая слабость, вялость, сонливость, тупая ноющая головная боль, чувство тяжести в груди, чувство нехватки воздуха, тошнота. Расширенные зрачки, учащенные дыхание и пульс. При этом температура тела может быть нормальной.

Вторая: ярко выраженная слабость, шум и звон в ушах. Человеку трудно двигаться, даже поднять голову или руки. Сильная головная боль. Возможна рвота. Тахикардия, температура тела повышается до 39-40°С, возможны обмороки.

Третья: беспокойство, перевозбуждение. Дыхание поверхностно, пульс – нитевидный, рефлексы ослаблены. Судороги, галлюцинации. Температура тела резко повышена. Реальная угроза для жизни.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог, д.м.н., МГУ
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Теги : тепловой удар, жара, галлюцинации, слабость
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