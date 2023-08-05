Эндокринолог Павлова: тепловой удар может вызвать слабость, одышку, галлюцинации

Покраснение кожи

Сильная слабость — вплоть до обморочного состояния

Галлюцинации — в тяжелых случаях

Частый, поверхностный пульс

Одышка

Головная боль, при которой наблюдается пульсация

Кружится голова

Возможны судороги

Тошнота

Нарушение координации

Диарея

В духоту и жару носить с собой воду, не допускать обезвоживания

Стараться уйти в тень или прохладное место

Носить легкую одежду из натуральных тканей

Не забывать про головной убор

Отказаться от алкоголя

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.