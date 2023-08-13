Два вида грибов, которые в сочетании со специями повышают либидо: нутрициолог
По словам доктора натуропатии Ольги Царевой, грибы способны повышать либидо у мужчин и женщин, поскольку содержат много витаминов группы В, магний и другие полезные вещества.
Специалист особенно выделяет лисички и белые грибы. Специи-афродизиаки усилят эффект грибов.
Медик подчеркивает, что главными факторами для подъема энергии являются правильное питание и ЗОЖ.
— Сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин Д. Лидером по составу этих полезных нутриентов являются грибы. Пальму первенства я бы отдала лисичкам, — отметила Царева в разговоре с «Газетой.Ru».
По ее словам, в лисичках содержится почти весь комплекс витаминов B, магний, железо, витамины С, PP, А, D2, микроэлементы и аминокислоты. Второе место она отдала белым грибам.
Белый гриб – источник высококлассного белка, его называют «лесным мясом». Его больше в сушеных грибах (до 80 процентов). Это в три раза больше, чем в говядине или в рыбе. По питательной ценности белок, содержащийся в белом грибе, не уступает животным белкам.
В грибы при готовке нужно добавлять специи, чтобы усилить нужный эффект. Особенно те, которые считаются являются афродизиаками: кардамон, карри, имбирь, красный перец.
Грибы на 90 % состоят из воды и почти не содержат жиров. Это низкокалорийный продукт, при употреблении которого довольно быстро наступает насыщение.
Грибы можно есть не всем. Основные противопоказания — обострение заболеваний ЖКТ, гастриты, язвенная болезнь, колиты, дуоденит, панкреатит, почечная и печеночная недостаточность. Грибы считаются тяжелой пищей, и даже здоровым людям не рекомендуется есть их часто и в больших количествах
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