Эндокринолог Павлова: цистит может быть спровоцирован сахарным диабетом

учащенное, болезненное мочеиспускание

моча выходит очень маленькими порциями, иногда по капле

боль и резь в надлобковой области,

жжение в области половых органов,

мутная моча,

ухудшение общего самочувствия,

иногда повышение температуры.

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