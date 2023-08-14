Эндокринолог Павлова: цистит может быть спровоцирован сахарным диабетом
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях развивается цистит. Его может провоцировать сахарный диабет.
Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Обычно причиной воспаления является бактериальная инфекция.
По словам медика, гинеколог может назначить пациентке с циститом стандартную антибактериальную терапию, не догадываясь о ее высоком сахаре.
— Диабет может провоцировать цистит: при слишком высоком сахаре в крови он начинает выводится с мочой. При этом в моче начинают активно размножаться бактерии — это провоцируют воспаление, — написала врач в своем блоге.
Она рассказала случай из практики одной из своих коллег. К врачу пришла пациентка с жалобами на цистит. При обследовании был обнаружен очень высокий сахар крови — 15-18 ммоль/л по утрам при норме не выше 6. За ночь женщина вставала в туалет до 20 раз. Когда уровень глюкозы нормализовали, воспалительный процесс сошел на нет.
Симптомы цистита:
- учащенное, болезненное мочеиспускание
- моча выходит очень маленькими порциями, иногда по капле
- боль и резь в надлобковой области,
- жжение в области половых органов,
- мутная моча,
- ухудшение общего самочувствия,
- иногда повышение температуры.
Обильное, учащенное мочеиспускание (полиурия) — характерный симптом сахарного диабета второго типа. Если вы заметили у себя учащенное мочеиспускание и значительное увеличение объема мочи (особенно по ночам), это серьезный сигнал для обращения к врачу.
При диабете или преддиабете в крови возрастает количество глюкозы — из-за замедления ее усвоения. Усиливается работа почек, они выводят в мочу избыточную глюкозу. Вода усиленно выводится из организма.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог
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