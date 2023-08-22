Уролог Степанов: к 65 годам с импотенцией сталкивается 15-25% мужчин. Есть ли выход?

периодическое исчезновение эрекции в разгар полового акта;

преждевременная эякуляция;

отсутствие оргазма;

отсутствие эякуляции;

отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;

снижение либидо;

неспособность совершить половой акт с партнершей.

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