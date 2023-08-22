Уролог Степанов: к 65 годам с импотенцией сталкивается 15-25% мужчин. Есть ли выход?
Врач-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Никита Степанов отметил, что с возрастом либидо постепенно снижается как у женщин, так и у мужчин. Женщины могут терять интерес к сексу из-за гормональных изменений, связанных с климаксом, а мужчины сталкиваются с эректильной дисфункцией.
Эректильная дисфункция — повторяющееся состояние, для которого характерно нарушение качества эрекции.
Признаки эректильной дисфункции:
- периодическое исчезновение эрекции в разгар полового акта;
- преждевременная эякуляция;
- отсутствие оргазма;
- отсутствие эякуляции;
- отсутствие эрекции, несмотря на возбуждение;
- снижение либидо;
- неспособность совершить половой акт с партнершей.
— Это не значит, что с сексом пора завязывать: многие проблемы со здоровьем можно решить или улучшить. (…) Современные медикаментозные препараты могут улучшить ситуацию в 60-70% случаев, — написал медик в своем блоге.
С импотенцией к 65 годам сталкивается 15-25% мужчин. Задачу усложняют сопутствующие проблемы с простатой, сахарный диабет, разрушающий сосуды, а также атеросклероз. Эти проблемы вполне решаемы при обращении к врачу.
Уролог приводит результаты исследования, в котором отмечается, что активная половая жизнь увеличивает продолжительность и качество жизни. Американские ученые выяснили, что у женщин после 57 лет секс нормализует давление, улучшает состояние сердца и сосудов, а также позитивно влияет на эмоциональную сферу.
У мужчин из-за чрезмерного физического напряжения риск заработать инсульт и инфаркт несколько выше. Им следует проявлять умеренность и фокусироваться «не на оргазме, а на удовольствии от процесса», считает специалист.
Врач предупреждает, что не стоит забывать также о риске инфекций, передающихся половым путем. Презервативы нужны не только для контрацепции.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Никита Степанов
Медицина
врач уролог, онкоуролог
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