Онкоуролог Гадзиян назвал привычки, которые особенно сильно вредят почкам

пиелонефрит;

мочекаменная болезнь;

почечная недостаточность;

опущение почки (нефроптоз);

гидронефроз;

опухоли;

диабетическая нефропатия и др.

общая заторможенность, сонливость;

тошнота, рвота;

снижение аппетита;

тахикардия,

повышение артериального давления;

вздутие живота,

жидкий стул.





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