Онкоуролог Гадзиян назвал привычки, которые особенно сильно вредят почкам

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Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, какие распространенные привычки вредят почкам.

Медик напоминает, что почки выполняют выделительную функцию, участвуют в регуляции кровяного давления и кроветворения. Однако потенциал почек имеет конечную точку, особенно если вредить им посредством свойственных многим привычек.

Речь идет о:

Строгих диетах, приводящих к резкой потере веса. Потеря жира может спровоцировать подвижность, опущение почки. 

Диетах с большим количеством белка — это приводит к образованию камней. 

Попытках избавиться от веса с помощью мочегонных препаратов — чревато почечной недостаточностью.

Привычке «терпеть», откладывая поход в туалет — может спровоцировать рефлюкс (заброс мочи обратно в почки) и застой мочи. Приводит к воспалениям.

Зависимости от кофе. Кофеин обладает мочегонным эффектом, заставляя почки работать в усиленном режиме.

Сидячем образе жизни — приводит к застойным явлениям в органах малого таза и почках, что влечет нарушение циркуляции крови.

Распространенные болезни почек:
  • пиелонефрит;
  • мочекаменная болезнь;
  • почечная недостаточность;
  • опущение почки (нефроптоз);
  • гидронефроз;
  • опухоли;
  • диабетическая нефропатия и др.

Симптомы почечной недостаточности:
  • общая заторможенность, сонливость; 
  • тошнота, рвота;
  • снижение аппетита; 
  • тахикардия, 
  • повышение артериального давления; 
  • вздутие живота, 
  • жидкий стул.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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Теги : почки, вредные привычки, болезни почек