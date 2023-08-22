Онкоуролог Гадзиян назвал привычки, которые особенно сильно вредят почкам
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, какие распространенные привычки вредят почкам.
Медик напоминает, что почки выполняют выделительную функцию, участвуют в регуляции кровяного давления и кроветворения. Однако потенциал почек имеет конечную точку, особенно если вредить им посредством свойственных многим привычек.
Речь идет о:
Строгих диетах, приводящих к резкой потере веса. Потеря жира может спровоцировать подвижность, опущение почки.
Диетах с большим количеством белка — это приводит к образованию камней.
Попытках избавиться от веса с помощью мочегонных препаратов — чревато почечной недостаточностью.
Привычке «терпеть», откладывая поход в туалет — может спровоцировать рефлюкс (заброс мочи обратно в почки) и застой мочи. Приводит к воспалениям.
Зависимости от кофе. Кофеин обладает мочегонным эффектом, заставляя почки работать в усиленном режиме.
Сидячем образе жизни — приводит к застойным явлениям в органах малого таза и почках, что влечет нарушение циркуляции крови.
Распространенные болезни почек:
- пиелонефрит;
- мочекаменная болезнь;
- почечная недостаточность;
- опущение почки (нефроптоз);
- гидронефроз;
- опухоли;
- диабетическая нефропатия и др.
Симптомы почечной недостаточности:
- общая заторможенность, сонливость;
- тошнота, рвота;
- снижение аппетита;
- тахикардия,
- повышение артериального давления;
- вздутие живота,
- жидкий стул.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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