Шесть ранних признаков инсульта, которые появляются за неделю до вызова скорой помощи

Онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела

Проблемы с пониманием

Внезапные трудности с речью

Ухудшение зрения в одном или обоих глазах

Внезапное головокружение, потеря равновесия, трудности при ходьбе

Может быть заметна асимметрия лица в лёгкой форме.

Нарастающая сильная головная боль и головокружение, тошнота.

головокружение,

потеря ориентации в пространстве,

рвота,

судороги,

нарушение координации, речи, зрения, письма, чтения, глотания.

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