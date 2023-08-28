Шесть ранних признаков инсульта, которые появляются за неделю до вызова скорой помощи

82 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/elder-man-with-a-headache_4762068.htm#query=headache&position=39&from_view=search&track=sph
мужчина

По словам кардиологов, инсульт может проявиться за неделю до возникновения непосредственно приступа. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской академии неврологии.

Ученые назвали самые ранние признаки ишемического инсульта. Его вызывает тромб, блокирующий приток крови и кислорода к мозгу.

80 процентов инсультов являются ишемическими, и им часто предшествует так называемый предупредительный инсульт или микроинсульт. Это распространенные термины, используемые для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА).

Как отличить ТИА от инсульта?

Главное отличие заключается в тяжести проявлений. Клиническая картина ТИА развивается внезапно, может быть яркой, но обычно исчезает еще до осмотра врачом. Инсульт может развиваться остро или иметь «предвестники» — те же самые повторяющиеся ТИА, резкие перепады артериального давления.

— Микроинсульт и настоящий инсульт вызваны нарушением кровоснабжения мозга. Они часто вызваны образованием тромбов. Фактически, единственная разница между инсультом и ТИА заключается в том, что микроинсульт носит временный характер, и кровоснабжение успевает восстановиться, — говорится в исследовании.

Исследование, проведенное с участием 2416 человек, показало, что микроинсульты произошли у 549 пациентов до того, как возникла реальная чрезвычайная ситуация.

43 процента участников с микроинсультами в какой-то момент в течение недели испытали ранние признаки, приведшие к полномасштабному инсульту.

  • Онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела
  • Проблемы с пониманием
  • Внезапные трудности с речью
  • Ухудшение зрения в одном или обоих глазах
  • Внезапное головокружение, потеря равновесия, трудности при ходьбе
  • Может быть заметна асимметрия лица в лёгкой форме.
  • Нарастающая сильная головная боль и головокружение, тошнота.

Основными симптомами ишемического инсульта являются:
  • головокружение,
  • потеря ориентации в пространстве,
  • рвота,
  • судороги,
  • нарушение координации, речи, зрения, письма, чтения, глотания.

Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.

Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.

Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Атаксия - «ранний» признак инсульта — может появиться за неделю до приступа
Ранние признаки инсульта, которые могут спасти жизнь
Был ли у вас микроинсульт? Знаки нарушения, которое часто предвещает настоящий инсульт