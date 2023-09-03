Гастроэнтеролог Помойнецкая: почему в горле появляется слизь и как от нее избавиться

Проверить носоглотку, пазухи, миндалины, обратившись к лору

Обратиться к гастроэнтерологу

аллергия

бактерии либо вирусы

механическое повреждение (вырабатывается при механическом повреждении для самозащиты при забросах кислого содержимого в пищевод из желудка)

хроническое воспаление в желудке (гастрит)

хеликобактер

ГЭРБ / изжога

недостаточность верхнего пищеводного сфинктера (забросы)

Молочные продукты (молоко, кефир, йогрурты)

Мучное (выпечка)

Сладкое

Все, где есть глютен

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