Гастроэнтеролог Помойнецкая: почему в горле появляется слизь и как от нее избавиться

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Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, рассказала, от чего в горле возникает слизь и как от нее избавиться.

Медик напомнила, что слизь вырабатывается в ответ на какой-либо раздражитель, это защитный механизм организма.

Как выявить причины слизи в горле:
  • Проверить носоглотку, пазухи, миндалины, обратившись к лору
  • Обратиться к гастроэнтерологу

Какие могут быть раздражители:
  • аллергия
  • бактерии либо вирусы
  • механическое повреждение (вырабатывается при механическом повреждении для самозащиты при забросах кислого содержимого в пищевод из желудка)

— Появление слизи говорит  о том, что идет воспалительный процесс, а слизистая «хочет очиститься», вывести аллерген / раздражитель из организма, — отметила врач в своем блоге.

Причины возникновения слизи, связанные с желудочно-кишечным трактом:
  • хроническое воспаление в желудке (гастрит)
  • хеликобактер
  • ГЭРБ / изжога
  • недостаточность верхнего пищеводного сфинктера (забросы)

Некоторые продукты и блюда способствуют образованию слизи. Возможно, вы едите слишком много такой пищи. Даже у здоровых людей в этом случае будет накапливаться слизь, а при непереносимости таких продуктов она будет выделяться в разы больше, поддерживая воспаление в слизистых.

  • Молочные продукты (молоко, кефир, йогрурты)
  • Мучное (выпечка)
  • Сладкое
  • Все, где есть глютен

— Самое простое и действенное, что вы можете сделать, чтобы избавиться от слизи в горле — исключить вышеперечисленные продукты из рациона хотя бы на одну неделю, — посоветовала специалист.

Продукты, которые помогают очистить организм от слизи: морковь, капуста, брокколи, шпинат, свекла, лук, чеснок и имбирь. Они содержат много питательных веществ и волокон, которые помогают разжижить и вывести слизь. Также среди рекомендаций можно встретить совет полоскать горло соленой водой и пить больше жидкости.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Помойнецкая
Ольга Помойнецкая
Медицина
Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог
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Теги : слизь, слизь в горле
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