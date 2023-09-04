Гастроэнтеролог Манило: популярный в СССР кисель помогает похудеть и защищает от рака
При избавлении от лишнего веса и заболеваниях ЖКТ полезен несладкий кисель, рассказала гастроэнтеролог Елена Манило. Этот напиток был популярен в СССР, а сейчас его незаслуженно забыли.
Кисель быстро и надолго насыщает, что очень важно при процессе похудения. Он снижает кислотность желудка, помогает при изжоге, обволакивает и успокаивает раздраженную слизистую, купируя неприятные симптомы. Благодаря крахмалу, напиток стимулирует размножение полезных бифидо- и лактобактерий.
— Кисель считается питательным продуктом, но при этом содержит сравнительно немного калорий и участвует в липидном обмене в организме, — сказала Манило «Доктору Питеру».
Еще одно целебное свойство киселя, если употреблять его на постоянной основе: он снижает риск развития рака. В состав крахмала входят биологические соединения с антиоксидантными свойствами.
— Они защищают клетки от повреждения свободными радикалами, нейтрализуют воспалительные процессы в организме и снижают риски развития злокачественных опухолей, — отметила медик.
Рассмотрим состав киселя подробнее. Нужно помнить, что он перенимает вещества, содержащиеся в ингредиентах (ягодах, злаках и так далее). В любом киселе есть крахмал, это обязательный ингридиент. Он содержит антиоксиданты и нейтрализует свободные радикалы.
Витамин С – антиоксидант, защищает от вирусов, помогает справиться с нагрузками. Поступает в напиток из ягод и фруктов.
Витамин А тоже поступает из ягод и фруктов. Полезен для глаз и кожи.
Витамины группы B. Попадают из цельных злаков. Активизируют обмен веществ и процессы регенерации.
Калий. Попадает в кисель со злаками. Необходим для мышц, сосудов и вообще участвует во многих процессах.
Метионин — незаменимая аминокислота, повышающая синтез холина, лецитина и других сложных липидов. Нормализует уровень холестерина, важен для печени. Повышает настроение — это легкийнатуральный антидепрессант.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Манило
Медицина
Гастроэнтерология, иммунология, аллергология
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