Онколог Карасев: какие анализы на кишечные инфекции нужно сдать после отпуска

Ротавирусная инфекция.

Норовирусная инфекция.

Дизентерия (шигеллез).

Стафилококковое пищевое отравление.

Сальмонеллез.

Ботулизм.





рвота;

диарея;

температура;

боли в ЖКТ;

слабость;

признаки обезвоживания.

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