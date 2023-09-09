Онколог Карасев: какие анализы на кишечные инфекции нужно сдать после отпуска
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев напомнил, что после отдыха на море и пляже нужно убедиться в том, что вы не привезли с собой «сувениры» — кишечные инфекции. Речь также идет и о гепатите , который по его словам, «доставляет множество неприятностей».
Специалист перечислил анализы, которые нужно сдать для проверки на кишечные инфекции.
Копрограмма – лабораторное исследование кала, с помощью которого выявляют некоторые заболевания ЖКТ, включая воспалительные процессы и дисбактериоз.
Бактериальные исследования (бакпосев кала). Показывает возможное наличие возбудителей дизентерии или сальмонеллеза.
Паразитологическое исследование. Покажет присутствие (или отсутствие) паразитов.
Анализ на гепатит А. Его можно «подхватить» через зараженную пищу и воду. Вирусный гепатит А или болезнь Боткина – острое заболевание инфекционной природы, при котором поражаются клетки печени. Относится к желудочно-кишечным расстройствам, поскольку основным способом передачи остается фекально-оральный путь.
— Уверен, что вы соблюдали правила гигиены, но и это не дает полную гарантию того, что вы привезли с моря только загар и отличные воспоминания, — отметил врач в своем блоге.
Кишечные инфекции – группа заразных заболеваний, повреждающих, в первую очередь, пищеварительный тракт. Их более 30. Самое «безобидное» из них – так называемое пищевое отравление, а самые опасные – холера, брюшной тиф, ботулизм, дизентерия и др.
Самые распространенные виды кишечных инфекций:
- Ротавирусная инфекция.
- Норовирусная инфекция.
- Дизентерия (шигеллез).
- Стафилококковое пищевое отравление.
- Сальмонеллез.
- Ботулизм.
- рвота;
- диарея;
- температура;
- боли в ЖКТ;
- слабость;
- признаки обезвоживания.
Ранее Карасев писал о колоноскопии. Это, по его словам, самый точный метод ранней диагностики колоректального рака. Он позволяет сделать биопсию участка кишки, а она обычно играет решающую роль в постановке диагноза. Важно: колоноскопия может быть не только диагностической процедурой, но и лечебной. Речь идет об удалении полипов.
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Когда начинать делать колоноскопию? От 40 лет раз в 10 лет, если не обнаружили полипы и нет сопутствующих заболеваний кишечника.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
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