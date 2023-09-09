Онколог Карасев: какие анализы на кишечные инфекции нужно сдать после отпуска

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живот

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев напомнил, что после отдыха на море и пляже нужно убедиться в том, что вы не привезли с собой «сувениры» — кишечные инфекции. Речь также идет и о гепатите , который по его словам, «доставляет множество неприятностей».

Специалист перечислил анализы, которые нужно сдать для проверки на кишечные инфекции.

Копрограмма – лабораторное исследование кала, с помощью которого выявляют некоторые заболевания ЖКТ, включая воспалительные процессы и дисбактериоз.

Бактериальные исследования (бакпосев кала). Показывает возможное наличие возбудителей дизентерии или сальмонеллеза.

Паразитологическое исследование. Покажет присутствие (или отсутствие) паразитов.

Анализ на гепатит А. Его можно «подхватить» через зараженную пищу и воду. Вирусный гепатит А или болезнь Боткина – острое заболевание инфекционной природы, при котором поражаются клетки печени. Относится к желудочно-кишечным расстройствам, поскольку основным способом передачи остается фекально-оральный путь.

— Уверен, что вы соблюдали правила гигиены, но и это не дает полную гарантию того, что вы привезли с моря только загар и отличные воспоминания, — отметил врач в своем блоге.

Кишечные инфекции – группа заразных заболеваний, повреждающих, в первую очередь, пищеварительный тракт. Их более 30. Самое «безобидное» из них – так называемое пищевое отравление, а самые опасные – холера, брюшной тиф, ботулизм, дизентерия и др.

Самые распространенные виды кишечных инфекций:
  • Ротавирусная инфекция.
  • Норовирусная инфекция. 
  • Дизентерия (шигеллез). 
  • Стафилококковое пищевое отравление. 
  • Сальмонеллез. 
  • Ботулизм.

Симптомы кишечной инфекции:
  • рвота;
  • диарея;
  • температура;
  • боли в ЖКТ;
  • слабость;
  • признаки обезвоживания.

Ранее Карасев писал о колоноскопии. Это, по его словам, самый точный метод ранней диагностики колоректального рака. Он позволяет сделать биопсию участка кишки, а она обычно играет решающую роль в постановке диагноза. Важно: колоноскопия может быть не только диагностической процедурой, но и лечебной. Речь идет об удалении полипов.

Когда начинать делать колоноскопию? От 40 лет раз в 10 лет, если не обнаружили полипы и нет сопутствующих заболеваний кишечника.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Медицина
Хирург-онколог, кандидат медицинских наук
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Теги : кишечная инфекция, гепатит а
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