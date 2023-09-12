Специалист Митрошин: как питаться, чтобы снизить тревожность и стресс на работе

набор массы тела, ожирение;

распад мышечной ткани, дряблость мышц;

образование растяжек;

повышение уровня глюкозы в крови;

проблемы с засыпанием;

бессонница.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.