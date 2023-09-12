Специалист Митрошин: как питаться, чтобы снизить тревожность и стресс на работе

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По словам специалиста по питанию Евгения Митрошина, снизить уровень стресса при офисной работе помогут стабильные приемы пищи.

В рацион необходимо включить продукты, богатые витаминами (обязательно группы В), полиненасыщенными кислотами, магнием. Эти элементы помогают справиться с тревогой. Они положительно действуют на ЦНС, подавляют гормон стресса кортизол, стимулируют мозговую деятельность.

— Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени, — сказал эксперт «Ленте.ру».

Из-за стресса у многих возникают проблемы с пищевым поведением. Одни едят чуть ли не постоянно, другие теряют аппетит. Важно отладить механизм питания.

Митрошин обращает внимание, что завтрак, обед и ужин являются ритуалами и «создают зону комфорта для мозга». 

 Совершая регулярные приемы пищи, в идеале — в одно и то же время, вы позволяете мозгу отдохнуть и ощутить стабильность, — подчеркнул специалист.

Что происходит в организме, когда повышен кортизол?

Избыток кортизола приводит к повышениюдавления и уровня глюкозы в крови, к ожирению,истончению кожи и появлению растяжек по бокам живота.

Как понять, что повышен кортизол?
  • набор массы тела, ожирение;
  • распад мышечной ткани, дряблость мышц;
  • образование растяжек;
  • повышение уровня глюкозы в крови;
  • проблемы с засыпанием;
  • бессонница.

Что такое кортизоловый живот?

Это состояние организма, связанное с избыточным накоплением жира в области живота из-за высокого уровня кортизола. При появлении гормонального живота необходима консультация эндокринолога, который сможет определить причину и назначит курс терапии.

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