Специалист Митрошин: как питаться, чтобы снизить тревожность и стресс на работе
По словам специалиста по питанию Евгения Митрошина, снизить уровень стресса при офисной работе помогут стабильные приемы пищи.
В рацион необходимо включить продукты, богатые витаминами (обязательно группы В), полиненасыщенными кислотами, магнием. Эти элементы помогают справиться с тревогой. Они положительно действуют на ЦНС, подавляют гормон стресса кортизол, стимулируют мозговую деятельность.
— Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени, — сказал эксперт «Ленте.ру».
Из-за стресса у многих возникают проблемы с пищевым поведением. Одни едят чуть ли не постоянно, другие теряют аппетит. Важно отладить механизм питания.
Митрошин обращает внимание, что завтрак, обед и ужин являются ритуалами и «создают зону комфорта для мозга».
— Совершая регулярные приемы пищи, в идеале — в одно и то же время, вы позволяете мозгу отдохнуть и ощутить стабильность, — подчеркнул специалист.
Что происходит в организме, когда повышен кортизол?
Избыток кортизола приводит к повышениюдавления и уровня глюкозы в крови, к ожирению,истончению кожи и появлению растяжек по бокам живота.
Как понять, что повышен кортизол?
- набор массы тела, ожирение;
- распад мышечной ткани, дряблость мышц;
- образование растяжек;
- повышение уровня глюкозы в крови;
- проблемы с засыпанием;
- бессонница.
Что такое кортизоловый живот?
Это состояние организма, связанное с избыточным накоплением жира в области живота из-за высокого уровня кортизола. При появлении гормонального живота необходима консультация эндокринолога, который сможет определить причину и назначит курс терапии.
Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий