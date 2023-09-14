«Человек не чувствует никаких симптомов»: врач Спирочкина назвала самые неожиданные признаки инфаркта
По словам врача общей практики Елены Спирочкиной, у инфаркта миокарда могут быть самые неожиданные признаки.
Инфаркт миокарда — угрожающее жизни заболевание. Оно обусловлено гибелью части сердечной мышцы, потому что прекращается кровоток по крупной артерии сердца. Непосредственная причина инфаркта — формирование атеросклеротических бляшек с образованием тромбов в артериях сердца.
Спирочкина отмечает: различают несколько необычных симптомов инфаркта миокарда. Например, признаки церебрального — головная боль, головокружение.
— При бронхиальном симптоме пациенты испытывают одышку, чувство нехватки воздуха, вплоть до приступов удушья. Человек не может либо вдохнуть, либо выдохнуть, — рассказала медик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Есть еще абдоминальный симптом, при котором пациент испытывает боли в области желудка, кишечника. При аритмическом симптоме люди жалуются на нарушение ритма сердца.
Самый опасный вариант — безболевой, отметила врач. У человека ничего не болит, немного повышено давление, он чувствует общую слабость.
— Человек не чувствует никаких симптомов, ему просто становится нехорошо. Приезжает скорая, врач снимает ЭКГ и констатирует инфаркт, — сказала Спирочкина.
Что такое предынфарктное состояние? Симптомы:
- появление болей за грудиной во время физнагрузок, эмоционального напряжения;
- ощущения перебоев в работе сердца;
- головокружение, учащение пульса;
- учащение приступов стенокардии;
- боль в груди не устраняется нитроглицерином.
Что нужно делать чтобы не было инфаркта?
- Увеличить физическую активность, посоветовавшись с врачом
- Отказаться от вредных привычек
- Сбалансировать питание
- Работать со стрессами
- Испытывать больше положительных эмоций
- Контролировать давление
- Следить за уровнем холестерина
- Следить за уровнем сахара
- Посещать врача
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