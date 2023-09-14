«Человек не чувствует никаких симптомов»: врач Спирочкина назвала самые неожиданные признаки инфаркта

появление болей за грудиной во время физнагрузок, эмоционального напряжения;

ощущения перебоев в работе сердца;

головокружение, учащение пульса;

учащение приступов стенокардии;

боль в груди не устраняется нитроглицерином.

Увеличить физическую активность, посоветовавшись с врачом

Отказаться от вредных привычек

Сбалансировать питание

Работать со стрессами

Испытывать больше положительных эмоций

Контролировать давление

Следить за уровнем холестерина

Следить за уровнем сахара

Посещать врача

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.