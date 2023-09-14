«Человек не чувствует никаких симптомов»: врач Спирочкина назвала самые неожиданные признаки инфаркта

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По словам врача общей практики Елены Спирочкиной, у инфаркта миокарда могут быть самые неожиданные признаки.

Инфаркт миокарда — угрожающее жизни заболевание. Оно обусловлено гибелью части сердечной мышцы, потому что прекращается кровоток по крупной артерии сердца. Непосредственная причина инфаркта — формирование атеросклеротических бляшек с образованием тромбов в артериях сердца.

Спирочкина отмечает: различают несколько необычных симптомов инфаркта миокарда. Например, признаки церебрального — головная боль, головокружение. 

— При бронхиальном симптоме пациенты испытывают одышку, чувство нехватки воздуха, вплоть до приступов удушья. Человек не может либо вдохнуть, либо выдохнуть, — рассказала медик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Есть еще абдоминальный симптом, при котором пациент испытывает боли в области желудка, кишечника. При аритмическом симптоме люди жалуются на нарушение ритма сердца. 

Самый опасный вариант — безболевой, отметила врач. У человека ничего не болит, немного повышено давление, он чувствует общую слабость. 

— Человек не чувствует никаких симптомов, ему просто становится нехорошо. Приезжает скорая, врач снимает ЭКГ и констатирует инфаркт, — сказала Спирочкина.

Что такое  предынфарктное состояние? Симптомы:
  • появление болей за грудиной во время физнагрузок, эмоционального напряжения;
  • ощущения перебоев в работе сердца;
  • головокружение, учащение пульса;
  • учащение приступов стенокардии;
  • боль в груди не устраняется нитроглицерином.

Что нужно делать чтобы не было инфаркта?
  • Увеличить физическую активность, посоветовавшись с врачом
  • Отказаться от вредных привычек
  • Сбалансировать питание 
  • Работать со стрессами 
  • Испытывать больше положительных эмоций 
  • Контролировать давление
  • Следить за уровнем холестерина
  • Следить за уровнем сахара
  • Посещать врача

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Теги : инфаркт, инфаркты миокарда