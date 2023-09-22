Кардиолог Кореневич назвала популярные у россиян гарниры, которые вредят сердцу и сосудам
По словам кардиолога Анны Кореневич, есть продукты, способные оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Они часто встречаются в рационе тех, кто страдает от этих заболеваний.
В первую очередь речь идет о быстрых углеводах. Это не только сахар, белый хлеб и сладкая выпечка, но и картофель, белый рис, макароны. То есть гарниры, которые чаще всего выбирают россияне.
Во-вторых, нужно обратить внимание на трансжиры (маргарин и его производные) и продукты из переработанного мяса (сосиски, колбасы).
В-третьих, необходимо уменьшить в рационе консервированные продукты, в том числе и овощи. Употребление продуктов, в составе которых дешевые пальмовые масла и много соли, вообще принесут только вред.
Дело не только в еде. Кореневич подчеркивает, что неправильное питание и ожирение — часто последствия хронического стресса.
— Причина инфаркта — стресс, а не плохое питание, — отметила медик в своем блоге.
Необходимо не только следить за питанием, но и работать со стрессом, повышать психологическую гибкость, подчеркнула она.
По словам диетолога Елены Тихомировой, самыми полезными гарнирами являются овощи, гречка и бурый рис. Например, кабачки содержат большое количество клетчатки, которая выполняет функцию сорбента.
Можно выбрать белковые растительные гарниры: сою, фасоль, чечевицу, маш, зеленый горошек. Высокое содержание растительного белка у шпината, петрушки, чеснока, брокколи и капусты кольраби.
Как писал «МедикФорум», по словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не следует включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления. В топ-5 полезных каш входят: гречка, дикий рис, геркулес (долгой варки, перловка, киноа.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Кардиолог
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