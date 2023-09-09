Богаты калием: пять продуктов, способных снизить повышенное артериальное давление
Гипертонию называют «тихим убийцей», потому что она долгое время может никак себя не проявлять. При отсутствии лечения высокое давление приводит к опасным состояниям.
Повышенное давление — фактор многих осложнений, включая болезни сердца, почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты.
Одной из основных причин высокого давления является рацион питания, в котором слишком много соли — она удерживает воду.
Сокращение количества потребляемой соли — один из эффективных методов снизить давление, однако есть также способ свести к минимуму ее воздействие на организм. Речь идет о калии.
Содержащийся в определенных продуктах калий может облегчить проблемы, вызванные чрезмерным потреблением соли.
— Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению давления, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.
Калий легко получить с пищей. Им богаты, например, бананы. На каждые 100 граммов банана вы получаете 330 мг калия, отмечают специалисты.
В сладком картофеле содержится 337 мг калия на 100 граммов, в тыкве — 340 мг, в кураге — 1162 мг, в апельсинах — 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан сока.
Калия достаточно в продуктах из мяса, многих крупах, картофеле в мундире, отрубях пшеницы, бобовых, ростках пшеницы, а также в моркови, тыкве, свекле, редьке, перце, капусте, огурце, авокадо. В зелени, а особенно много в петрушке и шпинате.
Симптомы гипертонии:
- Головокружение и головные боли;
- Ощущение пульсации в затылке и висках;
- Ощущение «тумана в голове»;
- Снижение остроты зрения;
- Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
- Бессонница и утомляемость;
- Ухудшение аппетита и тошнота;
- Сдавливающие боли в груди.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что таблетки снижают уровень давления на какое-то время, но не вылечивают болезнь. Что важно делать для излечения:
- Повысить физическую активность
- Улучшить качество сна сна
- Снизить линий вес
- Соблюдать гигиену труда и отдыха
- Отказаться от вредных привычек
- Работать со стрессом, уметь расслабляться
- Снизить потребление соли
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