Богаты калием: пять продуктов, способных снизить повышенное артериальное давление

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Гипертонию называют «тихим убийцей», потому что она долгое время может никак себя не проявлять. При отсутствии лечения высокое давление приводит к опасным состояниям.

Повышенное давление — фактор многих осложнений, включая болезни сердца, почек, инсульты, сердечную недостаточность и инфаркты.

Одной из основных причин высокого давления является рацион питания, в котором слишком много соли — она удерживает воду.

Сокращение количества потребляемой соли — один из эффективных методов снизить давление, однако есть также способ свести к минимуму ее воздействие на организм. Речь идет о калии.

Содержащийся в определенных продуктах калий может облегчить проблемы, вызванные чрезмерным потреблением соли.

— Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что способствует дальнейшему снижению давления, — говорится в исследовании, опубликованном в Express.

Калий легко получить с пищей. Им богаты, например, бананы. На каждые 100 граммов банана вы получаете 330 мг калия, отмечают специалисты.

В сладком картофеле содержится 337 мг калия на 100 граммов, в тыкве — 340 мг, в кураге — 1162 мг, в апельсинах — 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан сока.

Калия достаточно в продуктах из мяса, многих крупах, картофеле в мундире, отрубях пшеницы, бобовых, ростках пшеницы, а также в моркови, тыкве, свекле, редьке, перце, капусте, огурце, авокадо. В зелени, а особенно много в петрушке и шпинате.

Симптомы гипертонии:
  • Головокружение и головные боли;
  • Ощущение пульсации в затылке и висках;
  • Ощущение «тумана в голове»;
  • Снижение остроты зрения;
  • Шум в ушах и слышимость сердцебиения;
  • Бессонница и утомляемость;
  • Ухудшение аппетита и тошнота;
  • Сдавливающие боли в груди.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что таблетки снижают уровень давления на какое-то время, но не вылечивают болезнь. Что важно делать для излечения:

  • Повысить физическую активность
  • Улучшить качество сна сна
  • Снизить линий вес
  • Соблюдать гигиену труда и отдыха
  • Отказаться от вредных привычек
  • Работать со стрессом, уметь расслабляться
  • Снизить потребление соли

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