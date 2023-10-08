Терапевт Видяскин назвал внезапную слабость ярким признаком инсульта

Также к признакам инсульта относят острую головную боль и потерю равновесия.— отметил Видяскин NEWS.ru. Пострадавшего нельзя перемещать, давать ему таблетки без назначения врача, кормить и поить — у человека с инсультом часто нарушается функция глотания, он может подавиться. Необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.Инсульт — нарушение мозгового кровоснабжения, приводящее к гибели части клеток мозга. Выделяют три типа инсульта — ишемический, геморрагический и субарахноидальноекровоизлияние. Чаще всего встречается ишемический инсульт.У ишемического инсульта есть характерный признак: его появление можно предугадать. За несколько дней до приступа начинает болеть и кружиться голова, появляется помутнение в глазах, слабость, время от времени можно чувствовать онемение в руке и ноге. Это признаки нарастают, и однажды рука и нога перестают действовать. Иногда наблюдается помутнение сознания и рвота.При ишемическом инсульте закупоривается или сужается один из мозговых сосудов, в результате чего кровообращение мозга нарушается, в него слабо поступает кислород и питательные вещества. Мозговые ткани разрушаются.А вот при геморрагическом инсульте стенки сосуда не выдерживают высокого давления и рвутся. Человек ощущает внезапный удар в голову и очень сильную боль, от которой даже теряет сознание.Инсульт развивается быстро, обычно днём. Причиной сосудистой катастрофы может быть как обычное перенапряжение, так и гипертония, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Ишемический инсульт, или инфаркт мозга – самый распространенный.Инсульт чаще всего настигает человека с 6 до 9 часов утра: именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.В группе риска находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет, но сейчас нередки случаи инсульта и у 30-летних, и даже у тех, кому только исполнилось 25.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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