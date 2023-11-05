Врач Демьяновская: приём лекарств может спровоцировать сахарный диабет. Обратите внимание на нетипичные признаки

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рука

По словам врача Екатерины Демьяновской, развитие сахарного диабета (СД) может спровоцировать прием некоторых лекарств. Она напомнила, что СД является заболеванием, связанным с нарушением углеводного обмена.

— Спровоцировать диабет может приём некоторых лекарственных препаратов — глюкокортикостероидов, средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, — отметила медик.

Главные причины СД:
  • нарушение выработки инсулина. Это гормон, который регулирует обмен углеводов в организме: способствует перемещению глюкозы из общего кровотока в клетки.
  • инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу.
  • сниженный инкретиновый эффект. Инкретины — гормоны ЖКТ, они вырабатываются в ответ на приём пищи и активизируют синтез инсулина.
  • нарушение синтеза гормона глюкагона. Глюкагон (не путать с гликогеном)  — гормон поджелудочной железы, способствующий высвобождению глюкозы из запасов организма. Антагонист инсулина.
  • повышенная реабсорбция глюкозы в почках. Реабсорбция глюкозы осуществляется с помощью переносчиков щеточной каёмки апикальной мембраны эпителиальных клеток. Они транспортируют глюкозу только если одновременно связывают и переносят натрий.
Медик упомянула факторы, повышающие риск развития болезни:
  • сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность, 
  • лишний вес, 
  • гиподинамия, 
  • возраст старше 45 лет,  
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • некоторые эндокринные заболевания, 
  • повышенное давление
  • высокий уровень холестерина. 

К нетипичным симптомах СД относятся:
  • ухудшение слуха и зрения, 
  • потемнение кожи на шее, в паху и подмышках (черный акантоз), 
  • привкус металла во рту, 
  • жжение и боль при глотании пищи, 
  • онемение и чувство ползания мурашек в руках и ногах.

Ранние признаки диабета 2 типа:
  • Постоянная жажда
  • Сухость во рту
  • Сильный голод
  • Учащенное мочеиспускание
  • Усталость
  • Медленное заживление порезов и ран
  • Затуманенное зрение
  • Зуд в области гениталий.

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