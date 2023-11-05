Врач Демьяновская: приём лекарств может спровоцировать сахарный диабет. Обратите внимание на нетипичные признаки

нарушение выработки инсулина. Это гормон, который регулирует обмен углеводов в организме: способствует перемещению глюкозы из общего кровотока в клетки.

инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу.

сниженный инкретиновый эффект. Инкретины — гормоны ЖКТ, они вырабатываются в ответ на приём пищи и активизируют синтез инсулина.

нарушение синтеза гормона глюкагона. Глюкагон (не путать с гликогеном) — гормон поджелудочной железы, способствующий высвобождению глюкозы из запасов организма. Антагонист инсулина.

повышенная реабсорбция глюкозы в почках. Реабсорбция глюкозы осуществляется с помощью переносчиков щеточной каёмки апикальной мембраны эпителиальных клеток. Они транспортируют глюкозу только если одновременно связывают и переносят натрий.

сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность,

лишний вес,

гиподинамия,

возраст старше 45 лет,

сердечно-сосудистые заболевания,

некоторые эндокринные заболевания,

повышенное давление

высокий уровень холестерина.

ухудшение слуха и зрения,

потемнение кожи на шее, в паху и подмышках (черный акантоз),

привкус металла во рту,

жжение и боль при глотании пищи,

онемение и чувство ползания мурашек в руках и ногах.

Постоянная жажда

Сухость во рту

Сильный голод

Учащенное мочеиспускание

Усталость

Медленное заживление порезов и ран

Затуманенное зрение

Зуд в области гениталий.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.