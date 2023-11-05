Врач Демьяновская: приём лекарств может спровоцировать сахарный диабет. Обратите внимание на нетипичные признаки
По словам врача Екатерины Демьяновской, развитие сахарного диабета (СД) может спровоцировать прием некоторых лекарств. Она напомнила, что СД является заболеванием, связанным с нарушением углеводного обмена.
— Спровоцировать диабет может приём некоторых лекарственных препаратов — глюкокортикостероидов, средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, — отметила медик.
Главные причины СД:
- нарушение выработки инсулина. Это гормон, который регулирует обмен углеводов в организме: способствует перемещению глюкозы из общего кровотока в клетки.
- инсулинорезистентность. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не пропускают внутрь глюкозу.
- сниженный инкретиновый эффект. Инкретины — гормоны ЖКТ, они вырабатываются в ответ на приём пищи и активизируют синтез инсулина.
- нарушение синтеза гормона глюкагона. Глюкагон (не путать с гликогеном) — гормон поджелудочной железы, способствующий высвобождению глюкозы из запасов организма. Антагонист инсулина.
- повышенная реабсорбция глюкозы в почках. Реабсорбция глюкозы осуществляется с помощью переносчиков щеточной каёмки апикальной мембраны эпителиальных клеток. Они транспортируют глюкозу только если одновременно связывают и переносят натрий.
- сахарный диабет в семье, генетическая предрасположенность,
- лишний вес,
- гиподинамия,
- возраст старше 45 лет,
- сердечно-сосудистые заболевания,
- некоторые эндокринные заболевания,
- повышенное давление
- высокий уровень холестерина.
К нетипичным симптомах СД относятся:
- ухудшение слуха и зрения,
- потемнение кожи на шее, в паху и подмышках (черный акантоз),
- привкус металла во рту,
- жжение и боль при глотании пищи,
- онемение и чувство ползания мурашек в руках и ногах.
Ранние признаки диабета 2 типа:
- Постоянная жажда
- Сухость во рту
- Сильный голод
- Учащенное мочеиспускание
- Усталость
- Медленное заживление порезов и ран
- Затуманенное зрение
- Зуд в области гениталий.
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