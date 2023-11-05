Тыквенные семечки помогают регулировать уровень сахара: несомненная польза тыквы

Уменьшению симптомов увеличения простаты у мужчин в возрасте от 50 до 75 лет.

Улучшают здоровье сердца у женщин, переживших менопаузу, снижая кровяное давление и улучшая кровоток.

Управлению гиперактивным мочевым пузырем.

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