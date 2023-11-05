Тыквенные семечки помогают регулировать уровень сахара: несомненная польза тыквы

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семечки

Сезон тыкв продолжается. Это полезный, вкусный, малокалорийный продукт, который многие недооценивают.

В тыкве полезна и мякоть, и семечки. Они содержат белок, ненасыщенные жиры, клетчатку, магний, антиоксиданты и многое другое. Их можно есть в качестве закуски или добавлять во множество блюд. Еще из тыквенных семечек делают протеиновый порошок.

Семена тыква содержат антиоксиданты, включая фенолы и флавоноиды. Противовоспалительное, противомикробное и противоопухолевое действие фонолов доказано многочленными исследованиями. Флавоноиды защищают от рака, затвердения артерий и болезни Альцгеймера.

Антиоксидантные эффекты усиливаются при употреблении жареных семян тыквы. Исследования показывают, что после обжарки в них содержится больше фенолов и флавоноидов, чем в сырых.

Содержат полезные жиры, снижающие уровень плохого холестерина в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Богаты магнием. Он необходим для более чем 300 реакций в организме, включая поддержание нервной и мышечной функции, поддержание здоровой иммунной системы, поддержание равномерного сердцебиения и укрепление костей. Магний помогает организму вырабатывать энергию и регулировать уровень сахара в крови.

Могут помочь снизить риск развития рака молочной железы за счет содержания фитоэстрогенов, природных соединений, похожих на гормон эстроген.

Немецкие ученые провели исследование среди женщин в постменопаузе. Они изучали связь продуктов, богатых фитоэстрогенами, с риском развития рака молочной железы. Были собраны данные более чем 8000 женщин. Вывод: потребление продуктов с фитоэстрогенами, включая семена тыквы, связано со значительным снижением риска развития рака молочной железы.

Добавки с семенами тыквы способствуют:
  • Уменьшению симптомов увеличения простаты у мужчин в возрасте от 50 до 75 лет.
  • Улучшают здоровье сердца у женщин, переживших менопаузу, снижая кровяное давление и улучшая кровоток.
  • Управлению гиперактивным мочевым пузырем.
Цинк, содержащийся в тыквенных семечках, необходим для правильной работы иммунной системы и играет важную роль в росте клеток, развитии беременности, заживлении ран, расщеплении углеводов и действии инсулина.

Как писал «Медикфорум», врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала о пользе тыквенных семечек. Они помогут снизить уровень холестерина в крови за счет магния

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