Тыквенные семечки помогают регулировать уровень сахара: несомненная польза тыквы
Сезон тыкв продолжается. Это полезный, вкусный, малокалорийный продукт, который многие недооценивают.
В тыкве полезна и мякоть, и семечки. Они содержат белок, ненасыщенные жиры, клетчатку, магний, антиоксиданты и многое другое. Их можно есть в качестве закуски или добавлять во множество блюд. Еще из тыквенных семечек делают протеиновый порошок.
Семена тыква содержат антиоксиданты, включая фенолы и флавоноиды. Противовоспалительное, противомикробное и противоопухолевое действие фонолов доказано многочленными исследованиями. Флавоноиды защищают от рака, затвердения артерий и болезни Альцгеймера.
Антиоксидантные эффекты усиливаются при употреблении жареных семян тыквы. Исследования показывают, что после обжарки в них содержится больше фенолов и флавоноидов, чем в сырых.
Содержат полезные жиры, снижающие уровень плохого холестерина в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Богаты магнием. Он необходим для более чем 300 реакций в организме, включая поддержание нервной и мышечной функции, поддержание здоровой иммунной системы, поддержание равномерного сердцебиения и укрепление костей. Магний помогает организму вырабатывать энергию и регулировать уровень сахара в крови.
Могут помочь снизить риск развития рака молочной железы за счет содержания фитоэстрогенов, природных соединений, похожих на гормон эстроген.
Немецкие ученые провели исследование среди женщин в постменопаузе. Они изучали связь продуктов, богатых фитоэстрогенами, с риском развития рака молочной железы. Были собраны данные более чем 8000 женщин. Вывод: потребление продуктов с фитоэстрогенами, включая семена тыквы, связано со значительным снижением риска развития рака молочной железы.
Добавки с семенами тыквы способствуют:
- Уменьшению симптомов увеличения простаты у мужчин в возрасте от 50 до 75 лет.
- Улучшают здоровье сердца у женщин, переживших менопаузу, снижая кровяное давление и улучшая кровоток.
- Управлению гиперактивным мочевым пузырем.
Как писал «Медикфорум», врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала о пользе тыквенных семечек. Они помогут снизить уровень холестерина в крови за счет магния.
Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий