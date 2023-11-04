Диетолог Зубарева: тыквенные семечки снижают уровень холестерина и сахара в крови

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тыква

Врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала о пользе тыквенных семечек. Они помогут снизить уровень холестерина в крови за счет магния. 

В составе тыквенных семечек — растительные волокна, необходимые для качественного пищеварения и хорошей работы ЖКТ. 

— Также они богаты микроэлементами, один из самых важных — магний. Он снижает уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет нервную систему и улучшает сон,отметила медик.

Тыквенные семечки содержат марганец. Он регулирует жировой и углеводный обмен, помогает в регулировании уровня инсулина, что помогает держать уровень сахара в крови в норме. Марганец, как и магний, способствует восстановлению нервной системы.

Тритерпеноиды, содержащиеся в семенах тыквы, обладают противовирусными свойствами, а L-триптофан участвует в выработке серотонина, мелатонина, холина. 

Серотонин — это один из нейромедиаторов нервной системы, участвующий во множестве процессов в организме человека. Его еще называют гормоном счастья.

Мелатонин называют «гормоном сна», он поможет обеспечить полноценный отдых.

Холин используется для борьбы с высоким уровнем холестерина, для улучшения памяти и защиты печени. Способствует восстановлению и поддержанию целостности клеточных мембран головного мозга и нервных волокон. Считается природным антидепрессантом и ноотропом. 

В тыквенных семечках магния в 10 раз больше, чем в семенах подсолнечника, а железа — в четыре. 

Тыквенные семечки содержат витамины А и Е и помогаю коже сохранять молодость. Жирные кислоты увлажняют ее изнутри, препятствуя появлению морщин. 

Суточная норма для взрослого человека – около 100 граммов, за один раз не рекомендуют съедать более 20 штук.

Кому не советуют есть тыквенные семечки

При обострении заболеваний ЖКТ с повышенной кислотностью, а также при различных формах непроходимости кишечника, при лечении гастритов, колитов или язвы желудка и 12-перстной кишки.

Противопоказанием является индивидуальная непереносимость тыквы, особенно это важно помнить аллергикам.

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