Сбросите 4 килограмма: эндокринолог рассказала, как изменится организм при отказе от сладкого на месяц

ожирение;

сахарный диабет второго типа;

снижение иммунитета;

атеросклероз;

повреждение стенок сосудов;

размножение во рту микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль.

раздражительность, чувство тревоги;

снижение работоспособности;

головные боли;

бессонница;

боли в мышцах;

нарушение режима питания.

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