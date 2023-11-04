Сбросите 4 килограмма: эндокринолог рассказала, как изменится организм при отказе от сладкого на месяц

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сахар

По словам эндокринолога Татьяны Бочаровой, если на месяц отказаться от употребления сладкого, изменения произойдут во всех системах организма.

— Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от ЖКТ до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до 4 кг веса — в целом улучшится качество жизни, отметила врач.

Внимательно читайте то, что написанона этикетках, советует Бочарова. Продукты, в которыхбольше 22,5 граммасахара на 100 граммов — слишком сладкие. 

Сахар на этикетках может скрываться за другими названиями: гидролизованным крахмалом, патокой, фруктозой, мальтозой, сахарной пудрой.

При отказе от сахара изменится кожа. Он разрушает коллаген белка, который делает кожу эластичнее и не дает раньше времени образовываться морщинам.

Проблемы от употребления рафинированного сахара:
  • ожирение;
  • сахарный диабет второго типа;
  • снижение иммунитета;
  • атеросклероз;
  • повреждение стенок сосудов;
  • размножение во рту микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль.

Негативные последствия отказа от сладкого. Они похожи на ломку. 
  • раздражительность, чувство тревоги;
  • снижение работоспособности;
  • головные боли;
  • бессонница;
  • боли в мышцах;
  • нарушение режима питания.

Глюкоза содержится не только в рафинированном сахаре. Это природный углевод, которым богаты сладкие фрукты, овощи. Природные сахара есть в меде, молочных продуктах, орехах.

Что такое сахар?

Сахара, или сахариды — краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы присутствуют в пищевых продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов (полисахаридов, крахмала).

К простым углеводам относятся:

Сахароза — из нее целиком состоит сахар, который делают из сахарного тростника и сахарной свёклы.

Глюкоза – виноградный сахар, декстроза. Встречается во фруктах и овощах (тыква, морковь), ягодах, мёде и соцветиях растений.

Фруктоза – фруктовый сахар. Содержится во фруктах и мёде.

Галактоза – часть молочного сахара (лактозы). Содержится в молоке.

Мальтоза – солодовый сахар. Получают из проросших зёрен (солода) ячменя, ржи, других зерновых.

Природные и добавленные сахара:

Все сахара, которые мы получаем с пищей, делятся на природные (содержащиеся в необработанных пищевых продуктах) и добавленные в процессе переработки.

Как писал «Медикфорум», если вы не можете отказаться от конфеты, то съешьте ее утром, а не вечером, советует эндокринолог Зухра Павлова. Активность гормона инсулина в организме меняется в зависимости от времени суток. Чем больше его стимулировать, тем больше будет процесс жирообразования, подчеркнула врач. А употребление сладкого вечером — это как раз стимуляция синтеза инсулина.

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