Сбросите 4 килограмма: эндокринолог рассказала, как изменится организм при отказе от сладкого на месяц
По словам эндокринолога Татьяны Бочаровой, если на месяц отказаться от употребления сладкого, изменения произойдут во всех системах организма.
— Через месяц отказ от сладкого повлияет на все системы организма — от ЖКТ до гормонального фона. Будет лучше метаболизм; исчезнет бессонница; вы сбросите до 4 кг веса — в целом улучшится качество жизни, — отметила врач.
Внимательно читайте то, что написанона этикетках, советует Бочарова. Продукты, в которыхбольше 22,5 граммасахара на 100 граммов — слишком сладкие.
Сахар на этикетках может скрываться за другими названиями: гидролизованным крахмалом, патокой, фруктозой, мальтозой, сахарной пудрой.
При отказе от сахара изменится кожа. Он разрушает коллаген белка, который делает кожу эластичнее и не дает раньше времени образовываться морщинам.
Проблемы от употребления рафинированного сахара:
- ожирение;
- сахарный диабет второго типа;
- снижение иммунитета;
- атеросклероз;
- повреждение стенок сосудов;
- размножение во рту микроорганизмов, разрушающих зубную эмаль.
Негативные последствия отказа от сладкого. Они похожи на ломку.
- раздражительность, чувство тревоги;
- снижение работоспособности;
- головные боли;
- бессонница;
- боли в мышцах;
- нарушение режима питания.
Глюкоза содержится не только в рафинированном сахаре. Это природный углевод, которым богаты сладкие фрукты, овощи. Природные сахара есть в меде, молочных продуктах, орехах.
Что такое сахар?
Сахара, или сахариды — краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы присутствуют в пищевых продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов (полисахаридов, крахмала).
К простым углеводам относятся:
Сахароза — из нее целиком состоит сахар, который делают из сахарного тростника и сахарной свёклы.
Глюкоза – виноградный сахар, декстроза. Встречается во фруктах и овощах (тыква, морковь), ягодах, мёде и соцветиях растений.
Фруктоза – фруктовый сахар. Содержится во фруктах и мёде.
Галактоза – часть молочного сахара (лактозы). Содержится в молоке.
Мальтоза – солодовый сахар. Получают из проросших зёрен (солода) ячменя, ржи, других зерновых.
Природные и добавленные сахара:
Все сахара, которые мы получаем с пищей, делятся на природные (содержащиеся в необработанных пищевых продуктах) и добавленные в процессе переработки.
Как писал «Медикфорум», если вы не можете отказаться от конфеты, то съешьте ее утром, а не вечером, советует эндокринолог Зухра Павлова. Активность гормона инсулина в организме меняется в зависимости от времени суток. Чем больше его стимулировать, тем больше будет процесс жирообразования, подчеркнула врач. А употребление сладкого вечером — это как раз стимуляция синтеза инсулина.
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