Эндокринолог Павлова: «ночная» конфета намного вреднее «утренней»

Постоянная жажда

Сухость во рту

Сильный голод

Учащенное мочеиспускание

Усталость

Медленное заживление порезов и ран

Затуманенное зрение

Зуд в области гениталий.

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