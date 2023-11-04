Эндокринолог Павлова: «ночная» конфета намного вреднее «утренней»
Если вы не можете отказаться от конфеты, то съешьте ее утром, а не вечером, посоветовала эндокринолог Зухра Павлова.
Медик напомнила, что активность гормона инсулина в человеческом организме существенно меняется в зависимости от времени суток. Чем больше его стимулировать, тем больше будет процесс жирообразования, подчеркнула врач.
— А употребление сладкого вечером — это как раз стимуляция синтеза инсулина, — написала она в своем телеграм-канале.
Всё сладкое, если от него невозможно отказаться, следует употреблять в первой половине дня. Лучше найти конфетам альтернативу, например, купить горький шоколад, советует врач. Она рекомендует медленно рассосать дольку, не запивая ее ни чаем, ни кофе, ни даже водой.
Как писал «Медикфорум», в качестве полезного перекуса можно выбрать тыквенные семечки. Они богаты микроэлементами, один из самых важных — магний. Он снижает уровень холестерина в крови и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет нервную систему и улучшает сон.
Злоупотребление сладкой пищи может привести к сбоям в организме. Сахар вызывают повышение уровня глюкозы в крови и заставляют поджелудочную железу усиленно вырабатывать инсулин, предупреждают врачи. Поэтому частое употребление сладостей может привести к сахарному диабету второго типа.
Ранние признаки диабета 2 типа:
- Постоянная жажда
- Сухость во рту
- Сильный голод
- Учащенное мочеиспускание
- Усталость
- Медленное заживление порезов и ран
- Затуманенное зрение
- Зуд в области гениталий.
Потребление большого количества сладкого способствует размножению болезнетворных бактерий вЖКТ и нарушению кишечной микрофлоры. Сахар увеличивает вероятность язвенного колита и может спровоцировать возникновение рака кишечника.
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