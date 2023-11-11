Эндокринолог Павлова: хурма полезна для щитовидки, потому что содержит йод
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о полезных свойствах хурмы. Он дала несколько рекомендаций по ее употреблению.
В России сезон хурмы — крупной ярко-оранжевой ягоды с насыщенным, иногда вяжущим вкусом. Самые сочные и спелые плоды появляются на полках магазинов к ноябрю.
В 100 граммах хурмы содержится мало килокалорий, но много полезных веществ, в том числе кальция, калия, фосфора, марганца, железа, йода, натрия и магния.
Павлова рекомендует добавлять в свой рацион спелую хурму после завтрака или обеда. Как часто можно есть хурму?
Некрупные плоды — по одной штуке в день, крупные — 2-3 раза в неделе по штуке. В одной средней хурме (250 граммов) содержится
около 170 ккал.
Польза хурмы
— Хурма содержит один из важнейших элементов работы организма — йод, который редко содержится в растительной пище. Он очень полезен для нормального функционирования щитовидной железы, — отметила эндокринолог в своем телеграм-канале.
В ней много антиоксидантов, включая бета-каротин. Он замедляет процесс старения, борясь со свободными радикалами и защищая клетки от разрушения.
Врач отмечает, что в Японии хурму и чай из ее листьев используют для устранения старческого запаха.
В хурме много витамина С в комплексе с витаминами группы В. Они заботятся о нашем иммунитете и защищают от вирусов.
В хурме много калия, поэтому ее рекомендуют сердечникам. Калий способствует лучшей сократительной функции сердца и выводит натрий, что помогает снижать давление.
Магния в ней тоже много, способствует нормализации сна, стимулирует работу кишечника и помогает выводить натрий.
Хурма богата железом, а также нормализует стул.
Все это касается только спелых плодов, подчеркивает медик. Если она не созрела, это может привести к запорам, болям в желудке, вздутию.
Несколько слов о вреде хурмы
Аллергия на нее встречается достаточно редко, но исключать такую вероятность нельзя.
Чрезмерное употребление может спровоцировать фитобезоары — плотные скопления целлюлозы, танина и лигнина, которые нарушают проходимость желудка.
В хурме достаточно много сахара и углеводов (18,5 грамма на 100 граммов продукта), так что она может спровоцировать резкий скачок сахара в крови.
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