Диетолог Мухина: причиной сильной тяги к сладкому может быть недостаток хрома. Что нужно есть?

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глюкометр

По словам врача диетолога Марият Мухиной, чтобы избавиться от тяги к садкому, нужно немного изменить свой рацион и подобрать правильную замену конфетам и тортам.

Врач советует обратить внимание на продукты, богатые хромом. Это цельнозерновые каши, сыр, орехи. Речь также идет о яйцах, томатах, брокколи, нежирном мясе, субпродуктах.

Говяжья печень содержит 32 мкг хрома, яйцо – 25 мкг, а индейка – 11 мкг. Из растительных продуктов хрома больше всего в фундуке (170 мкг) и бразильском орехе (100 мкг).

Полезная замена конфетам и пирожным — свежие фрукты и сухофрукты, ягоды, цукаты. 

— Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным,отметила специалист.

Неодолимую тягу к сладкому могут провоцировать скачки сахара в крови. Чтобы этого избежать, следует есть пять раз в день небольшими порциями. Так глюкоза будет держаться на нормальном уровне.

Причиной тяги к сладостям может быть наличие в организме паразитов, подчеркнула Мухина. Паразиты «выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое», рассказала она.

Как понять что в организме не хватает хрома?
  • постоянная сильная жажда;
  • головные боли, головокружения;
  • рассеянность, тревожность;
  • снижение чувствительности конечностей;
  • проблемы со сном;
  • долгое заживление ран.
Нехватка хрома может возникать по разным причинам:
  • несбалансированное питание. 
  • наличие патологий системы ЖКТ. 
  • беременность. 
  • старший возраст. 
  • прием слабительных и мочегонных средств. 
  • чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.

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