Диетолог Мухина: причиной сильной тяги к сладкому может быть недостаток хрома. Что нужно есть?

постоянная сильная жажда;

головные боли, головокружения;

рассеянность, тревожность;

снижение чувствительности конечностей;

проблемы со сном;

долгое заживление ран.

несбалансированное питание.

наличие патологий системы ЖКТ.

беременность.

старший возраст.

прием слабительных и мочегонных средств.

чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.

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