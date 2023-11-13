Диетолог Мухина: причиной сильной тяги к сладкому может быть недостаток хрома. Что нужно есть?
По словам врача диетолога Марият Мухиной, чтобы избавиться от тяги к садкому, нужно немного изменить свой рацион и подобрать правильную замену конфетам и тортам.
Врач советует обратить внимание на продукты, богатые хромом. Это цельнозерновые каши, сыр, орехи. Речь также идет о яйцах, томатах, брокколи, нежирном мясе, субпродуктах.
Говяжья печень содержит 32 мкг хрома, яйцо – 25 мкг, а индейка – 11 мкг. Из растительных продуктов хрома больше всего в фундуке (170 мкг) и бразильском орехе (100 мкг).
Полезная замена конфетам и пирожным — свежие фрукты и сухофрукты, ягоды, цукаты.
— Тогда будет легче отказаться от сахарозы, потому что человек не будет чувствовать себя ущемленным, — отметила специалист.
Неодолимую тягу к сладкому могут провоцировать скачки сахара в крови. Чтобы этого избежать, следует есть пять раз в день небольшими порциями. Так глюкоза будет держаться на нормальном уровне.
Причиной тяги к сладостям может быть наличие в организме паразитов, подчеркнула Мухина. Паразиты «выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое», рассказала она.
Как понять что в организме не хватает хрома?
- постоянная сильная жажда;
- головные боли, головокружения;
- рассеянность, тревожность;
- снижение чувствительности конечностей;
- проблемы со сном;
- долгое заживление ран.
- несбалансированное питание.
- наличие патологий системы ЖКТ.
- беременность.
- старший возраст.
- прием слабительных и мочегонных средств.
- чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.
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