Врач-эндокринолог Мельничук: при повышенном уровне сахара в крови недосып противопоказан
Врач-эндокринолог Павел Мельничук рассказал, почему недосып особенно опасен для людей, страдающих от диабета второго типа.
По его словам, хорошее качество и достаточная продолжительность сна помогают улучшить чувствительность к инсулину и контролировать уровень глюкозы в крови.
— Недостаток сна вызывает снижение чувствительности к инсулину, что может привести к повышенному уровню сахара в крови и ухудшению контроля сахарного диабета. Дело еще и в том, что недостаток сна увеличивает аппетит. Это приводит к повышению веса, что негативно сказывается на контроле диабета. Если вы не выспались, но наверняка съедите на второй день что-то жирное и сладкое, — отметил медик специально для «МедикФорума».
Он советует спать 7-9 часов, ложиться в одно и то же время и тщательно следить за качеством сна.
— Это важно. Перестройте свой график таким образом, чтобы вы могли расслабиться перед сном. Спать нужно в удобной постели в прохладной проветренной комнате. Если нужно, пользуйтесь берушами и маской для глаз. Помните, что сахарный диабет — это управляемое состояние, и с правильным подходом вы сможете жить полноценной и активной жизнью, — сказал Мельничук.
Сахарный диабет второго типа — одной из самых распространенных хронических заболеваний в мире.
Причины:
Сахарный диабет может развиваться по нескольким причинам. Одной из основных является недостаточное количество инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Это может быть вызвано нарушением функции поджелудочной железы или неправильной реакцией организма на инсулин.
Риск развития сахарного диабета второго типа также повышается при наличии генетической предрасположенности, ожирении, неправильном образе жизни и других факторах.
Симптомы включают:
- частое мочеиспускание,
- чрезмерную жажду,
- усталость,
- сухость кожи,
- замедленное заживление ран,
- снижение зрения
Методы лечения:
Лечение сахарного диабета направлено на контроль уровня сахара в крови и предотвращение осложнений. Основными методами лечения являются:
1. Диета: Правильное питание играет важную роль в контроле уровня сахара в крови. Рекомендуется употреблять пищу с низким содержанием сахара и углеводов, богатую овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами.
2. Физическая активность: Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень сахара в крови.
Важно также следить за приемом лекарств, назначенных врачом, и регулярно проверять уровень сахара.
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