Врач-эндокринолог Мельничук: при повышенном уровне сахара в крови недосып противопоказан

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Врач-эндокринолог Павел Мельничук рассказал, почему недосып особенно опасен для людей, страдающих от диабета второго типа. 

По его словам, хорошее качество и достаточная продолжительность сна помогают улучшить чувствительность к инсулину и контролировать уровень глюкозы в крови.

— Недостаток сна вызывает снижение чувствительности к инсулину, что может привести к повышенному уровню сахара в крови и ухудшению контроля сахарного диабета. Дело еще и в том, что недостаток сна увеличивает аппетит. Это приводит к повышению веса, что негативно сказывается на контроле диабета. Если вы не выспались, но наверняка съедите на второй день что-то жирное и сладкое, — отметил медик специально для «МедикФорума».

Он советует спать 7-9 часов, ложиться в одно и то же время и тщательно следить за качеством сна.

— Это важно. Перестройте свой график таким образом, чтобы вы могли расслабиться перед сном. Спать нужно в удобной постели в прохладной проветренной комнате. Если нужно, пользуйтесь берушами и маской для глаз. Помните, что сахарный диабет — это управляемое состояние, и с правильным подходом вы сможете жить полноценной и активной жизнью, — сказал Мельничук.

Сахарный диабет второго типа — одной из самых распространенных хронических заболеваний в мире.

Причины:

Сахарный диабет может развиваться по нескольким причинам. Одной из основных является недостаточное количество инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Это может быть вызвано нарушением функции поджелудочной железы или неправильной реакцией организма на инсулин. 

Риск развития сахарного диабета второго типа также повышается при наличии генетической предрасположенности, ожирении, неправильном образе жизни и других факторах.

Симптомы включают:
  • частое мочеиспускание, 
  • чрезмерную жажду, 
  • усталость, 
  • сухость кожи, 
  • замедленное заживление ран, 
  • снижение зрения

Методы лечения:

Лечение сахарного диабета направлено на контроль уровня сахара в крови и предотвращение осложнений. Основными методами лечения являются:

1. Диета: Правильное питание играет важную роль в контроле уровня сахара в крови. Рекомендуется употреблять пищу с низким содержанием сахара и углеводов, богатую овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами.

2. Физическая активность: Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень сахара в крови.

Важно также следить за приемом лекарств, назначенных врачом, и регулярно проверять уровень сахара. 
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Теги : недосып, недостаток сна, сахарный диабет