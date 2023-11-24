Врач-эндокринолог Мельничук: при повышенном уровне сахара в крови недосып противопоказан

частое мочеиспускание,

чрезмерную жажду,

усталость,

сухость кожи,

замедленное заживление ран,

снижение зрения

По его словам, хорошее качество и достаточная продолжительность сна помогают улучшить чувствительность к инсулину и контролировать уровень глюкозы в крови., — отметил медик специально для «МедикФорума».Он советует спать 7-9 часов, ложиться в одно и то же время и тщательно следить за качеством сна., — сказал Мельничук.Сахарный диабет второго типа — одной из самых распространенных хронических заболеваний в мире.Сахарный диабет может развиваться по нескольким причинам. Одной из основных является недостаточное количество инсулина — гормона, регулирующего уровень сахара в крови. Это может быть вызвано нарушением функции поджелудочной железы или неправильной реакцией организма на инсулин.Риск развития сахарного диабета второго типа также повышается при наличии генетической предрасположенности, ожирении, неправильном образе жизни и других факторах.Лечение сахарного диабета направлено на контроль уровня сахара в крови и предотвращение осложнений. Основными методами лечения являются:1. Диета: Правильное питание играет важную роль в контроле уровня сахара в крови. Рекомендуется употреблять пищу с низким содержанием сахара и углеводов, богатую овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами.2. Физическая активность: Регулярные физические упражнения помогают снизить уровень сахара в крови.Важно также следить за приемом лекарств, назначенных врачом, и регулярно проверять уровень сахара.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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