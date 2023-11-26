Врач Мавричев рассказал о прямой связи между болью в правом боку и стрессом

Боли или дискомфорт в правом верхнем квадранте живота

Ощущение переполненности или тяжести после приема пищи, особенно богатой жирами

Изменение аппетита

Изжога

Напряжение или неприятные ощущения в области плеча или спины

Изменение цвета стула или мочи

Постоянная слабость

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.