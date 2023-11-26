Врач Мавричев рассказал о прямой связи между болью в правом боку и стрессом
По словам врача-реабилитолога Николая Мавричева, обычно тянущая боль в правом боку связана с желчным пузырем или печенью. Другими словами, речь может идти о дискомфорте в области правого подреберья.
Среди распространенных причин боли в правом боку может быть стресс.
Медик напомнил, что организм человека производит полтора литра желчи в сутки. Она, в случае нормальной работы внутренних органов, вытекает через желчный пузырь и выбрасывается в тонкий кишечник.
Если человек испытывает длительный стресс, процесс нарушается. Сжимается солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника. В 12-перстной кишке возникает напряжение, желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике.
— В итоге повышается концентрация токсичных веществ, стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль. Далее увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки и вызывают дискомфорт в правом подреберье, — рассказал врач «Газете.Ru».
Нарушение сброса желчи также вызывает неправильное питание, добавил он. Например, столь популярные сегодня подсластители не дают организму нормально вырабатывать ферменты и нарушают обмен веществ.
Стресс также приводит к увеличению уровня гормонов стресса, таких как кортизол, что может повлиять на функции печени, включая обработку токсинов и управление метаболизмом. Постоянный стресс может способствовать развитию заболеваний печени, таких как жировая дистрофия печени, гепатит и цирроз.
Симптомы неправильной работы желчного пузыря:
- Боли или дискомфорт в правом верхнем квадранте живота
- Ощущение переполненности или тяжести после приема пищи, особенно богатой жирами
- Изменение аппетита
- Изжога
- Напряжение или неприятные ощущения в области плеча или спины
- Изменение цвета стула или мочи
- Постоянная слабость
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