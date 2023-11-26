Врач Мавричев рассказал о прямой связи между болью в правом боку и стрессом

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печень

По словам врача-реабилитолога Николая Мавричева, обычно тянущая боль в правом боку связана с желчным пузырем или печенью. Другими словами, речь может идти о дискомфорте в области правого подреберья. 

Среди распространенных причин боли в правом боку может быть стресс.

Медик напомнил, что организм человека производит полтора литра желчи в сутки. Она, в случае нормальной работы внутренних органов, вытекает через желчный пузырь и выбрасывается в тонкий кишечник. 

Если человек испытывает длительный стресс, процесс нарушается. Сжимается солнечное сплетение, которое является началом тонкого кишечника. В 12-перстной кишке возникает напряжение, желчь задерживается, скапливаясь в кишечнике.

— В итоге повышается концентрация токсичных веществ, стенки желчного пузыря раздражаются, появляется боль. Далее увеличивается в размерах печень, болят желчные протоки и вызывают дискомфорт в правом подреберье, — рассказал врач «Газете.Ru».

Нарушение сброса желчи также вызывает неправильное питание, добавил он. Например, столь популярные сегодня подсластители не дают организму нормально вырабатывать ферменты и нарушают обмен веществ.

Стресс также приводит к увеличению уровня гормонов стресса, таких как кортизол, что может повлиять на функции печени, включая обработку токсинов и управление метаболизмом. Постоянный стресс может способствовать развитию заболеваний печени, таких как жировая дистрофия печени, гепатит и цирроз.

Симптомы неправильной работы желчного пузыря:
  • Боли или дискомфорт в правом верхнем квадранте живота
  • Ощущение переполненности или тяжести после приема пищи, особенно богатой жирами
  • Изменение аппетита
  • Изжога
  • Напряжение или неприятные ощущения в области плеча или спины
  • Изменение цвета стула или мочи
  • Постоянная слабость

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