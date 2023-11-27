«После 45 лет есть у каждого четвёртого»: кардиолог назвала самый опасный симптом высокого давления
Врач-кардиолог, психолог Анна Кореневич рассказала о самом опасном симптоме высокого давления. Она напомнила, что гипертония является одной из самых распространённых и опасных проблем в жизни людей.
— После 45 лет у каждого четвёртого человека она точно есть, — написала медик в своем блоге.
В чем опасность гипертонии? Если ее не лечить, не контролировать, то это приведёт к инфаркту, инсульту, почечной или сердечной недостаточности, внезапной смерти.
— Самый опасный симптом гипертонии заключается в полном отсутствии симптомов!!! — сообщила Кореневич.
У гипертоников обычно нет жалоб и симптомов. Более того, многие из них даже не знают, что больны, и это очень опасно.
Врач обращает внимание на такие симптомы и подчеркивает, что мало кто относит их к проблемам с давлением:
- болит голова,
- давит в груди,
- появляется тревога и страх,
- немеют руки и ноги,
- колет и замирает сердце,
- мурашки бегают по телу,
- не хватает дыхания,
- вам то холодно, то жарко.
Также давление повышается из-за тревоги и страха, поэтому нужно работать над собой.
Высокое давление, или артериальная гипертензия, является серьезным состоянием, которое требует медицинского вмешательства.
Несколько классических признаков, которые могут указывать на высокое давление:
1. Головная боль. Часто высокое давление сопровождается головной болью, особенно в затылочной области или висках. Она может быть пульсирующей и усиливаться с активностью.
2. Головокружение и затуманенное сознание. Высокое давление может вызывать ощущение головокружения, нестабильности и даже потерю сознания.
3. Кратковременное нарушение зрения. Это пятна перед глазами, вспышки или потеря зрения на несколько минут.
4. Затрудненное дыхание или ощущение одышки даже при небольшой физической нагрузке.
5. Боль в груди или дискомфорт в груди, что может быть признаком сердечной проблемы.
6. Покраснение или покалывание лица, особенно вокруг щек и лба.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анна Кореневич
Медицина
Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, клинический психолог
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