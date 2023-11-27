«После 45 лет есть у каждого четвёртого»: кардиолог назвала самый опасный симптом высокого давления

болит голова,

давит в груди,

появляется тревога и страх,

немеют руки и ноги,

колет и замирает сердце,

мурашки бегают по телу,

не хватает дыхания,

вам то холодно, то жарко.

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