Биолог Баранова: коронавирус подолгу и бессимптомно может «сидеть» на миндалинах и аденоидах

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Биолог Анача Баранова рассказала, что миндалины и аденоиды являются «тем самым местом», где вирус «может сидеть подолгу и без симптомов». В том числе, коронавирус.

Удаленные гланды являются ценным биоматериалом. Раньше их удаляли часто, сейчас — значительно реже.

— Примерно в каждой четвертой из удаленных в 2021 году пар миндалин и аденоидов обнаружился SARS-CoV-2, безо всяких симптомов, ну кроме распухания этих самых гланд, конечно, — отметила эксперт в своем блоге.

Напомним, что COVID-19, коронавирусная инфекция, вызывается коронавирусом SARS-CoV-2.

Из-за этого может возникать путаница с диагностикой, отметила Баранова. Если SARS-CoV-2 «молча сидит» на гландах у детей, и они подхватывают обычную простуду или грипп, то ПЦР при анализе покажет ковид. И в статистику запишут именно ковид.

Как делают ПЦР? Мазок берут с поверхности небных дужек, миндалин, носовых ходов.

Симптомы коронавируса могут различаться в зависимости от вида вируса и индивидуальных особенностей организма. Сейчас самыми распространенными симптомами COVID-19 являются:

1. Высокая температура.

2. Кашель. Сухой или продолжительный, может быть умеренным или тяжелым.

3. Затрудненное дыхание, одышка.

4. Чувство усталости и слабости может быть одним из симптомов коронавируса. Утомляемость может быть сильной и продолжительной.

5. Головная боль.

6. Потеря обоняния и вкуса.

7. Сильная боль в горле.

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Анча Баранова
Анча Баранова
Медицина
Доктор биологических наук, профессор
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Теги : коронавирус, аденоиды, миндалины, гланды