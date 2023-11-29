Биолог Баранова: коронавирус подолгу и бессимптомно может «сидеть» на миндалинах и аденоидах
Биолог Анача Баранова рассказала, что миндалины и аденоиды являются «тем самым местом», где вирус «может сидеть подолгу и без симптомов». В том числе, коронавирус.
Удаленные гланды являются ценным биоматериалом. Раньше их удаляли часто, сейчас — значительно реже.
— Примерно в каждой четвертой из удаленных в 2021 году пар миндалин и аденоидов обнаружился SARS-CoV-2, безо всяких симптомов, ну кроме распухания этих самых гланд, конечно, — отметила эксперт в своем блоге.
Напомним, что COVID-19, коронавирусная инфекция, вызывается коронавирусом SARS-CoV-2.
Из-за этого может возникать путаница с диагностикой, отметила Баранова. Если SARS-CoV-2 «молча сидит» на гландах у детей, и они подхватывают обычную простуду или грипп, то ПЦР при анализе покажет ковид. И в статистику запишут именно ковид.
Как делают ПЦР? Мазок берут с поверхности небных дужек, миндалин, носовых ходов.
Симптомы коронавируса могут различаться в зависимости от вида вируса и индивидуальных особенностей организма. Сейчас самыми распространенными симптомами COVID-19 являются:
1. Высокая температура.
2. Кашель. Сухой или продолжительный, может быть умеренным или тяжелым.
3. Затрудненное дыхание, одышка.
4. Чувство усталости и слабости может быть одним из симптомов коронавируса. Утомляемость может быть сильной и продолжительной.
5. Головная боль.
6. Потеря обоняния и вкуса.
7. Сильная боль в горле.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Анча Баранова
Медицина
Доктор биологических наук, профессор
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