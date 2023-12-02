Стимулируют аппетит: эндокринолог Павлова не советует есть больше пяти мандаринов в день
Мандарины — полезная еды, и многие считают, что их можно есть в неограниченном количестве. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует ограничиться пятью штуками.
— Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день, — отметила медик в своем блоге.
Дневную норму следует разделить на несколько приемов, а не съедать все за один раз. Мандарины стимулируют аппетит, предупредила Павлова. Они низкокалорийны, но в них много сахара. В умеренных же количествах мандарины очень полезны, к тому же поднимают настроение за счет яркого цвета и эфирных масел, содержащихся в кожуре.
Польза мандаринов:
1. Содержат высокое количество витамина C. Он помогает укрепить иммунную систему, защищает от вирусов и бактерий, способствует здоровью кожи.
2. Содержат антиоксиданты. Они борются со свободными радикалами и защищают клетки от повреждений.
3. Содержат пищевые волокна, способствующие нормализации пищеварения. Поддерживают здоровье кишечника.
4. Мандарины являются низкокалорийным продуктом, что делает их отличным выбором для людей, следящих за своим весом.
Вред мандаринов:
1. У некоторых может возникать аллергическая реакция, проявляющаяся в виде зуда, покраснения кожи или даже анафилактического шока.
2. Высокое содержание сахара. Людям с диабетом или проблемами с уровнем сахара в крови следует ограничивать потребление мандаринов.
3. Кислотность. При язве желудка или гастрите с мандаринами следует быть осторожнее
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Эндокринолог
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