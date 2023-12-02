«Это не только про секс»: онкоуролог Степанов назвал ожирение и усталость признаками снижения тестостерона

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Врач-уролог, онкоуролог Никита Степанов рассказал про классические признаки снижения уровня тестостерона, а также о том, чем это грозит. Ожирение, по словам медика, может быть последствием снижения уровня этого важного гормона.

Признаки снижения уровня тестостерона: 

  • снижение либидо (полового влечения) 
  • ухудшение эрекции 
  • снижение объёма эякулята
  • нарушение мочеиспускания
  • выпадение волос 
  • истончение и дряблость кожи 
  • снижение мышечной массы тела 
  • увеличение грудных желёз 
  • постоянная усталость⠀ ⠀
  • резкое увеличение жировых отложений 
  • снижение массы костной системы, остеопороз
  • немотивированные перепады настроения (депрессия, нарушение внимания, раздражительность). 
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Чем грозит снижение уровня тестостерона?
  • Снижение полового влечения 
  • Эректильная дисфункция 
  • Уменьшение объема мышц 
  • Ожирение 
  • Ухудшение настроения и депрессия 
  • Длительная андрогенная недостаточность приводит к хрупкости костей ⠀ 

— Если подозреваете, что у вас есть проблемы с тестостероном, не закатывайте глаза, мол, это только про секс, потому что речь идет, в первую очередь, о вашем здоровье! подчеркнул медик.

Есть несколько способов повысить уровень тестостерона:

1. Здоровый образ жизни. Поддерживайте здоровый вес, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и избегайте стресса.

2. Правильное питание. Увеличьте потребление пищи, богатой цинком, витамином D и мононенасыщенными жирами. Включайте в рацион мясо, рыбу, яйца, орехи, оливковое масло и зеленые овощи.

3. Сон. Обеспечьте достаточный и качественный сон.

4. Управление стрессом. Стремитесь снизить уровень стресса в своей жизни, так как хронический стресс может негативно влиять на уровень тестостерона.

5. Избегайте избыточного потребления алкоголя.

6. Избегайте контакта с определенными химическими веществами, такими как фталаты и бисфенол-А.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Никита Степанов
Никита Степанов
Медицина
врач уролог, онколог, кандидат медицинских наук
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