«Это не только про секс»: онкоуролог Степанов назвал ожирение и усталость признаками снижения тестостерона
Врач-уролог, онкоуролог Никита Степанов рассказал про классические признаки снижения уровня тестостерона, а также о том, чем это грозит. Ожирение, по словам медика, может быть последствием снижения уровня этого важного гормона.
Признаки снижения уровня тестостерона:
- снижение либидо (полового влечения)
- ухудшение эрекции
- снижение объёма эякулята
- нарушение мочеиспускания
- выпадение волос
- истончение и дряблость кожи
- снижение мышечной массы тела
- увеличение грудных желёз
- постоянная усталость⠀ ⠀
- резкое увеличение жировых отложений
- снижение массы костной системы, остеопороз
- немотивированные перепады настроения (депрессия, нарушение внимания, раздражительность).
Чем грозит снижение уровня тестостерона?
- Снижение полового влечения
- Эректильная дисфункция
- Уменьшение объема мышц
- Ожирение
- Ухудшение настроения и депрессия
- Длительная андрогенная недостаточность приводит к хрупкости костей ⠀
— Если подозреваете, что у вас есть проблемы с тестостероном, не закатывайте глаза, мол, это только про секс, потому что речь идет, в первую очередь, о вашем здоровье! — подчеркнул медик.
Есть несколько способов повысить уровень тестостерона:
1. Здоровый образ жизни. Поддерживайте здоровый вес, регулярно занимайтесь физическими упражнениями и избегайте стресса.
2. Правильное питание. Увеличьте потребление пищи, богатой цинком, витамином D и мононенасыщенными жирами. Включайте в рацион мясо, рыбу, яйца, орехи, оливковое масло и зеленые овощи.
3. Сон. Обеспечьте достаточный и качественный сон.
4. Управление стрессом. Стремитесь снизить уровень стресса в своей жизни, так как хронический стресс может негативно влиять на уровень тестостерона.
5. Избегайте избыточного потребления алкоголя.
6. Избегайте контакта с определенными химическими веществами, такими как фталаты и бисфенол-А.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Никита Степанов
Медицина
врач уролог, онколог, кандидат медицинских наук
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