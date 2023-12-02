«Это не только про секс»: онкоуролог Степанов назвал ожирение и усталость признаками снижения тестостерона

снижение либидо (полового влечения)

ухудшение эрекции

снижение объёма эякулята

нарушение мочеиспускания

выпадение волос

истончение и дряблость кожи

снижение мышечной массы тела

увеличение грудных желёз

постоянная усталость⠀ ⠀

резкое увеличение жировых отложений

снижение массы костной системы, остеопороз

немотивированные перепады настроения (депрессия, нарушение внимания, раздражительность).

Снижение полового влечения

Эректильная дисфункция

Уменьшение объема мышц

Ожирение

Ухудшение настроения и депрессия

Длительная андрогенная недостаточность приводит к хрупкости костей ⠀

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.