Онкоуролог Гадзиян: игнорирование крови в моче — «угроза тотального поражения раком мочевого пузыря»
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что промедление лечения является из серьезных факторов осложнений.
Если на фоне камня в мочеточнике воспалится почка — это угроза сепсиса. Промедлили при опухоли в почке — она выросла и дала метастазы. Чем больше размер аденомы простаты, тем выше риск осложнений в связи с кровотечением в ходе операции, предупредил врач. Камень в почке — если медлить, почка может погибнуть.
— Не вовремя обратились при крови в моче — угроза тотального поражения раком мочевого пузыря и приходится удалять орган, — отметил медик в своем блоге.
Признаки рака мочевого пузыря:
1. Кровь в моче (гематурия). Один из наиболее распространенных признаков заболевания. Кровь может быть видимой (красная или розовая моча) или невидимой, что может быть обнаружено только при анализе.
2. Частое и болезненное мочеиспускание. Рак мочевого пузыря может вызывать изменения в частоте мочеиспускания и сопровождаться болезненным ощущением.
3. Все время хочется в туалет. Постоянное ощущение полного мочевого пузыря, даже после мочеиспускания.
4. Боль в области мочевого пузыря, дискомфорт внизу живота.
5. Слабость и утомляемость. Рак мочевого пузыря может вызывать общую слабость и утомляемость, связанную с онкологическим процессом.
6. Потеря веса без видимых причин.
Кто входит в группу риска?
- Курильщики. Курение является одним из основных факторов риска для развития рака мочевого пузыря. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, накапливаются в мочевом пузыре и повышают риск развития онкологии.
- Возрастные люди. Риск рака мочевого пузыря увеличивается с возрастом. Большинство случаев диагностируют у людей старше 55 лет.
- Пол. Мужчины имеют более высокий риск развития этого вида рака по сравнению с женщинами. Это связано с различиями в структуре мочевой системы и гормональными факторами.
- Профессиональные факторы.
- Генетический фактор.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Кандидат медицинских наук
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