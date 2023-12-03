Онкоуролог Гадзиян: игнорирование крови в моче — «угроза тотального поражения раком мочевого пузыря»

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унитаз

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян напомнил, что промедление лечения является из серьезных факторов осложнений.

Если на фоне камня в мочеточнике воспалится почка — это угроза сепсиса. Промедлили при опухоли в почке — она выросла и дала метастазы. Чем больше размер аденомы простаты, тем выше риск осложнений в связи с кровотечением в ходе операции, предупредил врач. Камень в почке — если медлить, почка может погибнуть.

— Не вовремя обратились при крови в моче — угроза тотального поражения раком мочевого пузыря и приходится удалять орган, — отметил медик в своем блоге.

Признаки рака мочевого пузыря:

1. Кровь в моче (гематурия). Один из наиболее распространенных признаков заболевания. Кровь может быть видимой (красная или розовая моча) или невидимой, что может быть обнаружено только при анализе.

2. Частое и болезненное мочеиспускание. Рак мочевого пузыря может вызывать изменения в частоте мочеиспускания и сопровождаться болезненным ощущением.

3. Все время хочется в туалет. Постоянное ощущение полного мочевого пузыря, даже после мочеиспускания.

4. Боль в области мочевого пузыря, дискомфорт внизу живота.

5. Слабость и утомляемость. Рак мочевого пузыря может вызывать общую слабость и утомляемость, связанную с онкологическим процессом.

6. Потеря веса без видимых причин.

Кто входит в группу риска?
  • Курильщики. Курение является одним из основных факторов риска для развития рака мочевого пузыря. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, накапливаются в мочевом пузыре и повышают риск развития онкологии.
  • Возрастные люди. Риск рака мочевого пузыря увеличивается с возрастом. Большинство случаев диагностируют у людей старше 55 лет.
  • Пол. Мужчины имеют более высокий риск развития этого вида рака по сравнению с женщинами. Это связано с различиями в структуре мочевой системы и гормональными факторами.
  • Профессиональные факторы.
  • Генетический фактор.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Кандидат медицинских наук
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