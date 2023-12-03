Онкоуролог Гадзиян: игнорирование крови в моче — «угроза тотального поражения раком мочевого пузыря»

Курильщики. Курение является одним из основных факторов риска для развития рака мочевого пузыря. Вещества, содержащиеся в табачном дыме, накапливаются в мочевом пузыре и повышают риск развития онкологии.

Возрастные люди. Риск рака мочевого пузыря увеличивается с возрастом. Большинство случаев диагностируют у людей старше 55 лет.

Пол. Мужчины имеют более высокий риск развития этого вида рака по сравнению с женщинами. Это связано с различиями в структуре мочевой системы и гормональными факторами.

Профессиональные факторы.

Генетический фактор.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.