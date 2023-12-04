Онколог: чрезмерное употребление свинины или утки может привести к раку печени наряду с алкоголем

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По словам онколога Евгения Черемушкина, к раку печени может привести не только злоупотребление алкоголем, но и чрезмерное увлечение жирной пищей.

Медик подчеркнул, что алкоголь и вредные привычки являются главными причинами возникновения множества болезней, в том числе и онкологии. 

— Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80 процентов массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки, — подчеркнул Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.

Рак печени — один из наиболее смертоносных видов онкологии, с высокой степенью смертности. Раннее обнаружение и лечение играют решающую роль в повышении шансов на выживание.

Кто в группе риска? Некоторые факторы, такие как хронические инфекции гепатитом B и C, цирроз печени, потребление алкоголя, ожирение и определенные генетические нарушения могут повысить риск развития рака печени. Важно знать свои факторы риска и принимать меры для их снижения.

Симптомы рака печени. Коварство этой болезни в том, что она долгое время никак себя не проявляет. По мере развития заболевания могут появиться:

  • усталость, 
  • боль в животе, 
  • желтуха, 
  • асцит (скопление жидкости в животе).

Профилактика. Вакцинация против гепатита B, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры могут помочь снизить риск развития рака печени.

Признаки рака печени:
  • боль в правом подреберье,
  • повышение температуры тела,
  • чувство тяжести, особенно после приема пищи,
  • беспричинное снижение веса и аппетита,
  • желтушность кожных покровов и склер,
  • тошнота, рвота, отрыжка воздухом,
  • склонность к диарее или запорам.

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