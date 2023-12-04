Онколог: чрезмерное употребление свинины или утки может привести к раку печени наряду с алкоголем
По словам онколога Евгения Черемушкина, к раку печени может привести не только злоупотребление алкоголем, но и чрезмерное увлечение жирной пищей.
Медик подчеркнул, что алкоголь и вредные привычки являются главными причинами возникновения множества болезней, в том числе и онкологии.
— Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80 процентов массы печени. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например, свинины или утки, — подчеркнул Черемушкин в разговоре с NEWS.ru.
Рак печени — один из наиболее смертоносных видов онкологии, с высокой степенью смертности. Раннее обнаружение и лечение играют решающую роль в повышении шансов на выживание.
Кто в группе риска? Некоторые факторы, такие как хронические инфекции гепатитом B и C, цирроз печени, потребление алкоголя, ожирение и определенные генетические нарушения могут повысить риск развития рака печени. Важно знать свои факторы риска и принимать меры для их снижения.
Симптомы рака печени. Коварство этой болезни в том, что она долгое время никак себя не проявляет. По мере развития заболевания могут появиться:
- усталость,
- боль в животе,
- желтуха,
- асцит (скопление жидкости в животе).
Профилактика. Вакцинация против гепатита B, отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни и регулярные медицинские осмотры могут помочь снизить риск развития рака печени.
Признаки рака печени:
- боль в правом подреберье,
- повышение температуры тела,
- чувство тяжести, особенно после приема пищи,
- беспричинное снижение веса и аппетита,
- желтушность кожных покровов и склер,
- тошнота, рвота, отрыжка воздухом,
- склонность к диарее или запорам.
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