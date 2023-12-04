Онколог: чрезмерное употребление свинины или утки может привести к раку печени наряду с алкоголем

усталость,

боль в животе,

желтуха,

асцит (скопление жидкости в животе).

боль в правом подреберье,

повышение температуры тела,

чувство тяжести, особенно после приема пищи,

беспричинное снижение веса и аппетита,

желтушность кожных покровов и склер,

тошнота, рвота, отрыжка воздухом,

склонность к диарее или запорам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.