Как решить проблему вздутия живота: простой список лучших и худших продуктов

117 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/woman-having-cramps-indoors_7595601.htm#page=2&query=abdominal%20pain&position=36&from_view=search&track=ais&uuid=327025e5-a85f-451e-8711-200b863d51cd#position=36&page=2&query=abdominal%20pain
живот

Медики советуют поддерживать работу пищеварительной системы, избегая продуктов, которые вызывают вздутие живота, и употребляя те, что могут помочь. Исследование опубликовано в The Health.

Существует много причин вздутия живота. Иногда это симптом серьезных заболеваний, но чаще — просто пища, которую мы едим.

Заболевания, ухудшающие работу пищеварительной системы и вызывающие вздутие живота:

  • Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
  • Синдром раздраженного кишечника (СРК)
  • Целиакия
  • Рак яичников
  • Непереносимость глютена или лактозы

Овощи семейства Крестоцветных

Брокколи и белокочанная капуста относятся к овощам семейства крестоцветных и содержат рафинозу, сахар, который производит газы и вызывает вздутие. Любопытно, что если употреблять их чаще, то это, напротив, может помочь справиться с проблемой в долгосрочной перспективе.

— Постоянное употребление богатых питательными веществами продуктов с высоким содержанием клетчатки приводит к укреплению и оздоровлению пищеварительной системы, которая менее склонна к вздутию живота, — отметила Синтия Сасс, доктор медицинских наук, редактор отдела питания Health. 

Чтобы улучшить пищеварение, можно попробовать готовить овощи на пару. Это размягчает клетчатку и уменьшает порцию, поскольку уходит часть воды.

Бобовые

Бобовые широко известны как продукты, вызывающие газообразование. Они содержат большое количество растительного белка — это плюс. Но в них также есть сахара и волокна, которые организм не может усвоить. Это приводит к газообразованию и вздутию.

Специалисты советуют сочетать бобовые с легкоусвояемыми цельнозерновыми, такими как рис или киноа. Со временем организм привыкнет к продуктам, богатым клетчаткой.

Молочные продукты

Возможно, у вас непереносимость лактозы, если вы почувствовали газообразование после нескольких ломтиков сыра или тарелки хлопьев с молоком. Людям с непереносимостью лактозы не хватает ферментов для расщепления лактозы, что вызывает вздутие. Просто откажитесь на время от молочных продуктов и сделайте выводы — стало ли лучше.

Яблоки

Яблоки с высоким содержанием клетчатки содержат фруктозу и сорбит — сахара, содержащиеся во фруктах, которые, по словам Сасс, многие не переносят, что может привести к газообразованию и ощущению отечности. Хотя, несомненно, яблоки очень полезны. Попробуйте их запекать — это вкусно и не дает вздутия.

Продукты, содержащие глютен

У некоторых людей с целиакией возникает аутоиммунная реакция после употребления глютена — белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи. 

Лук и чеснок

Лук и чеснок богаты растворимыми волокнами, называемыми фруктанами. Организм не очень хорошо переваривает продукты, содержащие фруктаны, что может привести к ряду проблем с пищеварением.

Лучшие продукты от вздутия живота

Огурец

Люди используют огурцы, чтобы уменьшить отечность под глазами, и вы можете есть их, чтобы сделать то же самое со своим животом. Огурцы подавляют активность провоспалительных ферментов.

Спаржа

Это суперпродукт против вздутия живота. Она выводит лишнюю воду, уменьшая дискомфорт и вздутие. Спаржа содержит пребиотики, которые помогают поддерживать рост «полезных» бактерий. 

Рис

Единственный крахмал, который не вызывает газообразования.

Бананы и другие продукты, богатые калием, предотвращают задержку воды, регулируя уровень натрия в организме.

Семена фенхеля. Фенхель творит чудеса с пищеварительным трактом. В его семенах 
содержится вещество, которое снимает спазмы в ЖКТ.

Имбирь. Содержит пищеварительный фермент зингибаин, который помогает пищеварительной системе расщеплять белок.

Чай с мятой и ромашкой. Расслабляет мышцы ЖКТ, помогая выводить газы, которые вызывают вздутие.

Корица содержит много антиоксидантов, которые могут помочь избавиться от избытка газов. 

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Вздутие живота: 6 неожиданных причин
Врачи: вздутие живота может быть как здоровым, так и нет
Вздутие живота: 3 популярных продукта, которые вызывают повышенное газообразование
Теги : вздутие живота