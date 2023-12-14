Как решить проблему вздутия живота: простой список лучших и худших продуктов

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Целиакия

Рак яичников

Непереносимость глютена или лактозы

Существует много причин вздутия живота. Иногда это симптом серьезных заболеваний, но чаще — просто пища, которую мы едим.Брокколи и белокочанная капуста относятся к овощам семейства крестоцветных и содержат рафинозу, сахар, который производит газы и вызывает вздутие. Любопытно, что если употреблять их чаще, то это, напротив, может помочь справиться с проблемой в долгосрочной перспективе., — отметила Синтия Сасс, доктор медицинских наук, редактор отдела питания Health.Чтобы улучшить пищеварение, можно попробовать готовить овощи на пару. Это размягчает клетчатку и уменьшает порцию, поскольку уходит часть воды.Бобовые широко известны как продукты, вызывающие газообразование. Они содержат большое количество растительного белка — это плюс. Но в них также есть сахара и волокна, которые организм не может усвоить. Это приводит к газообразованию и вздутию.Специалисты советуют сочетать бобовые с легкоусвояемыми цельнозерновыми, такими как рис или киноа. Со временем организм привыкнет к продуктам, богатым клетчаткой.Возможно, у вас непереносимость лактозы, если вы почувствовали газообразование после нескольких ломтиков сыра или тарелки хлопьев с молоком. Людям с непереносимостью лактозы не хватает ферментов для расщепления лактозы, что вызывает вздутие. Просто откажитесь на время от молочных продуктов и сделайте выводы — стало ли лучше.Яблоки с высоким содержанием клетчатки содержат фруктозу и сорбит — сахара, содержащиеся во фруктах, которые, по словам Сасс, многие не переносят, что может привести к газообразованию и ощущению отечности. Хотя, несомненно, яблоки очень полезны. Попробуйте их запекать — это вкусно и не дает вздутия.У некоторых людей с целиакией возникает аутоиммунная реакция после употребления глютена — белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи.Лук и чеснок богаты растворимыми волокнами, называемыми фруктанами. Организм не очень хорошо переваривает продукты, содержащие фруктаны, что может привести к ряду проблем с пищеварением.Люди используют огурцы, чтобы уменьшить отечность под глазами, и вы можете есть их, чтобы сделать то же самое со своим животом. Огурцы подавляют активность провоспалительных ферментов.Это суперпродукт против вздутия живота. Она выводит лишнюю воду, уменьшая дискомфорт и вздутие. Спаржа содержит пребиотики, которые помогают поддерживать рост «полезных» бактерий.Единственный крахмал, который не вызывает газообразования.и другие продукты, богатые калием, предотвращают задержку воды, регулируя уровень натрия в организме.Фенхель творит чудеса с пищеварительным трактом. В его семенахсодержится вещество, которое снимает спазмы в ЖКТ.. Содержит пищеварительный фермент зингибаин, который помогает пищеварительной системе расщеплять белок.. Расслабляет мышцы ЖКТ, помогая выводить газы, которые вызывают вздутие.содержит много антиоксидантов, которые могут помочь избавиться от избытка газов.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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