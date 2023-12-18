Травматолог-ортопед Данильченко: творог и другие продукты с кальцием утром есть бесполезно
По словам травматолога-ортопеда Геннадия Данильченко, мнение о том, что творог нужно есть на завтрак, чтобы получить кальций, ошибочно. Кальциевый обмен запускается только в ночное время, утверждает врач.
В здоровом, сбалансированном питании должно быть большое количество микроэлементов. Начинать утро нужно со стакана теплой воды, это запускает работу ЖКТ. Очень важно, чтобы пища была богата кальцием, его много в молочных продуктах, но время, когда вы их съедите, принципиально.
— Употребление творога утром никакого эффекта не дает. Потому что кальциевый обмен запускается только в ночное время, — подчеркнул Данильченко.
Кальциевые препараты принимают по такому графику: первая таблетка — в 15:00, вторая — в 20:00
Много микроэлементов содержится в гречневой каше. Соленое, жареное и копченое следует ограничить, иначе это может привести к подагре.
Подбирать комплекс витаминов и корректировать вес должен врач, напомнил Данильченко.
Кальций — один из важнейших минералов для правильной работы организма. Он играет ключевую роль в поддержании здоровья костей и зубов и выполняет множество других функций.
1. Здоровые кости и зубы. Кальций является основным строительным материалом для костей и зубов. Он помогает укрепить костную ткань и предотвращает развитие остеопороза, особенно у женщин после менопаузы.
2. Мышечная функция. Кальций играет важную роль в сокращении мышц и передаче нервных импульсов. Он помогает поддерживать нормальный тонус мышц и координацию движений.
3. Сердечно-сосудистое здоровье. Кальций необходим для нормального сокращения сердца и поддержания здорового давления. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Нервная система. Кальций помогает улучшить настроение, снизить стресс, борется с депрессией.
5. Кровь и свертываемость. Кальций необходим для нормальной свертываемости крови, помогает в процессе образования тромбов и заживления ран.
Кальций можно получить из различных продуктов, таких как молоко и молочные продукты, твердые сыры, зеленые овощи (брокколи и шпинат), миндаль, соевое молоко и другие. При необходимости врач может рекомендовать прием кальциевых добавок.
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