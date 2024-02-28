Кардиолог Жевагина: нехватка воздуха и боль в груди указывают на атеросклероз
Врач-кардиолог Инна Жевагина рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие атеросклероза.
Атеросклероз — хроническое заболевание, которое характеризуется накоплением жировых отложений и образованием бляшек на стенках артерий. Это состояние приводит к сужению и блокировке артерий, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая инфаркт миокарда, инсульт, гангрену, отметила медик.
По каким признаком можно заподозрить атеросклероз:
Человек чувствует давящую боль в груди, нехватку воздуха — если бляшки поражают сосуды сердца
Нарушение внимания, памяти и зрения, шаткость походки — если очаг атеросклероза находится в сосудах мозга. Так возникает инсульт
Если бляшки образовались в сосудах ног, пациенту постепенно становится больно ходить. Финалом может стать гангрена
Чтобы снизить риск развития атеросклероза, нужно следить за диетой и образом жизни:
- ограничить жирные продукты животного происхождения
- контролировать уровень сахара в крови
- минимизировать сладкое и мучное
- убрать из рациона пальмовое масло, газировку и алкоголь
- повысить физическую активность
Медики обращают внимание: главная причина атеросклероза — неправильное питание и нездоровый образ жизни. Переизбыток жиров и холестерина, курение, недостаток физической активности и хронический стресс могут способствовать развитию этого заболевания.
Однако есть меры, которые мы можем принять для предотвращения атеросклероза и улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Важно следить за своим питанием, употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, а ограничить потребление насыщенных жиров, трансжиров и сахара. Регулярная физическая активность также играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Избегайте курения и управляйте стрессом, например, через медитацию или йогу.
Если у вас есть факторы риска для атеросклероза, такие как семейная история заболевания или высокий уровень холестерина, важно обратиться к врачу для оценки риска и назначения лечения или профилактики.
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