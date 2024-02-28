Кардиолог Жевагина: нехватка воздуха и боль в груди указывают на атеросклероз

ограничить жирные продукты животного происхождения

контролировать уровень сахара в крови

минимизировать сладкое и мучное

убрать из рациона пальмовое масло, газировку и алкоголь

повысить физическую активность

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.