Кардиолог Жевагина: нехватка воздуха и боль в груди указывают на атеросклероз

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женщина

Врач-кардиолог Инна Жевагина рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие атеросклероза.

Атеросклероз — хроническое заболевание, которое характеризуется накоплением жировых отложений и образованием бляшек на стенках артерий. Это состояние приводит к сужению и блокировке артерий, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая инфаркт миокарда, инсульт, гангрену, отметила медик.

По каким признаком можно заподозрить атеросклероз:

Человек чувствует давящую боль в груди, нехватку воздуха — если бляшки поражают сосуды сердца

Нарушение внимания, памяти и зрения, шаткость походки — если очаг атеросклероза находится в сосудах мозга. Так возникает инсульт

Если бляшки образовались в сосудах ног, пациенту постепенно становится больно ходить. Финалом может стать гангрена

Чтобы снизить риск развития атеросклероза, нужно следить за диетой и образом жизни: 
  • ограничить жирные продукты животного происхождения 
  • контролировать уровень сахара в крови
  • минимизировать сладкое и мучное
  • убрать из рациона пальмовое масло, газировку и алкоголь
  • повысить физическую активность

Медики обращают внимание: главная причина атеросклероза — неправильное питание и нездоровый образ жизни. Переизбыток жиров и холестерина, курение, недостаток физической активности и хронический стресс могут способствовать развитию этого заболевания.

Однако есть меры, которые мы можем принять для предотвращения атеросклероза и улучшения сердечно-сосудистого здоровья. Важно следить за своим питанием, употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, а ограничить потребление насыщенных жиров, трансжиров и сахара. Регулярная физическая активность также играет важную роль в поддержании здоровья сердца и сосудов. Избегайте курения и управляйте стрессом, например, через медитацию или йогу.

Если у вас есть факторы риска для атеросклероза, такие как семейная история заболевания или высокий уровень холестерина, важно обратиться к врачу для оценки риска и назначения лечения или профилактики.

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