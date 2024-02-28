Богаты кальцием: диетолог Редина рассказала о пользе фисташек для здоровья и красоты
О пользе фисташек рассказала диетолог Ольга Редина. В этих орехах много белка, они богаты витаминами, железом, магнием, калием и кальцием.
— Фисташки являются отличным источником клетчатки и здоровых жиров, — отметила специалист.
Употребление фисташек сокращает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку они способны снизить уровень холестерина в крови и нормализовать артериальное давление. Также эти орехи улучшают состояние кожи, волос и ногтей.
По словам Рединой, фисташки укрепляют иммунитет и повышают общую работоспособность. Они положительно влияют на качество сна.
Необходимо помнить, что в фисташках, как и во всех орехах, содержится много калорий. Они категорически запрещены людям с аллергией на орехи. При обострениях, связанных с ЖКТ, фисташки нужно употреблять с осторожностью.
Медики обращают внимание на другие полезные свойства фисташек:
Богаты питательными веществами. Фисташки содержат витамины, минералы, антиоксиданты и другие питательные вещества, такие как витамин E, витамин B6, магний, фолиевая кислота и аргинин. Они также являются хорошим источником белка и клетчатки.
Помогают контролировать вес, несмотря на свою калорийность. Фисташки богаты белком, клетчаткой и здоровыми жирами, что способствует ощущению сытости и контролю аппетита. Исследования показывают, что употребление фисташек может помочь в поддержании здорового веса.
Богаты антиоксидантами, которые могут защищать сердечно-сосудистую систему.
Поддерживают здоровье мозга. Фисташки содержат витамин B6, он играет важную роль в функционировании мозга и нервной системы. Они также содержат антиоксиданты, которые могут помочь защитить мозг от повреждений и улучшить когнитивные функции.
Помогают контролировать уровень сахара в крови. Фисташки имеют низкий гликемический индекс и медленно увеличивают уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом.
Повышают иммунитет. Фисташки содержат витамин E, который является мощным антиоксидантом и помогает поддерживать здоровье иммунной системы.
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