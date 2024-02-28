Терапевт Попов: что такое «мясной пот» и как его избежать

447 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/стетоскоп-доктор-медсестра-больница-6497490/
врач

Врач-терапевт Алексей Попов рассказал о таком малоизученном явлении, как «мясной пот». О нем говорят, когда человек сильно потеет после употребления мясной пищи.

— Чаще всего мясной пот проявляется как ощущение жара, потливости, учащенного сердцебиения после съеденной мясной пищи. Кто-то может испытывать дискомфорт в животе и тошноту,отметил медик.

Причины появления «мясного пота»
  • температура тела повышается после того, как вы едите тяжелую пищу — тело работает над ее перевариванием
  • содержащиеся в мясе белки — сложные молекулы, состоящие из химически связанных элементов. Ферменты должны «разорвать» все эти связи до аминокислот. Процесс требует поддержания температур от 37 до 40 ºС. 
  • для переваривания мяса требуется примерно в семь раз больше энергии, чем для жиров и углеводов. 

Чтобы не произошел перегрев, организм охлаждает себя путем избыточного потоотделениz. Кроме того, мясные блюда обычно подают очень горячими.

Лечения мясного пота нет, но можно минимизировать его проявления.
  • уменьшить размеры мясных порций 
  • сбалансировать еду овощами, цельнозерновыми продуктами
  • избегать сочетания обильных мясных блюд с алкоголем или острыми специями меньше солить: большое количество соли вызывает задержку воды в организме.
  • есть мясные блюда в прохладной и обстановке.
Медики обращают внимание: потоотделение после еды — нормальная физиологическая реакция организма. Оно может быть вызвано несколькими факторами:

Пищеварение. После приема пищи организм начинает процесс пищеварения, в результате которого выделяется тепло. Это может приводить к увеличению температуры тела и активации потовых желез, что вызывает потоотделение.

Острые и пряные продукты стимулируют потовые железы и вызывают потоотделение.

Реакция на эмоции. У некоторых людей потоотделение может быть связано с эмоциональными реакциями, такими как стресс, нервозность или волнение. Это может проявляться после еды.

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач назвала обязательный продукт для ежедневного употребления
Диетолог Солнцева: «мясной клей» может находиться даже в йогуртах и твороге
Питание россиян улучшится из-за санкций
Теги : потливость