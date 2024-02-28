Терапевт Попов: что такое «мясной пот» и как его избежать

температура тела повышается после того, как вы едите тяжелую пищу — тело работает над ее перевариванием

содержащиеся в мясе белки — сложные молекулы, состоящие из химически связанных элементов. Ферменты должны «разорвать» все эти связи до аминокислот. Процесс требует поддержания температур от 37 до 40 ºС.

для переваривания мяса требуется примерно в семь раз больше энергии, чем для жиров и углеводов.

уменьшить размеры мясных порций

сбалансировать еду овощами, цельнозерновыми продуктами

избегать сочетания обильных мясных блюд с алкоголем или острыми специями меньше солить: большое количество соли вызывает задержку воды в организме.

есть мясные блюда в прохладной и обстановке.

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