Терапевт Попов: что такое «мясной пот» и как его избежать
Врач-терапевт Алексей Попов рассказал о таком малоизученном явлении, как «мясной пот». О нем говорят, когда человек сильно потеет после употребления мясной пищи.
— Чаще всего мясной пот проявляется как ощущение жара, потливости, учащенного сердцебиения после съеденной мясной пищи. Кто-то может испытывать дискомфорт в животе и тошноту, — отметил медик.
Причины появления «мясного пота»
- температура тела повышается после того, как вы едите тяжелую пищу — тело работает над ее перевариванием
- содержащиеся в мясе белки — сложные молекулы, состоящие из химически связанных элементов. Ферменты должны «разорвать» все эти связи до аминокислот. Процесс требует поддержания температур от 37 до 40 ºС.
- для переваривания мяса требуется примерно в семь раз больше энергии, чем для жиров и углеводов.
Чтобы не произошел перегрев, организм охлаждает себя путем избыточного потоотделениz. Кроме того, мясные блюда обычно подают очень горячими.
Лечения мясного пота нет, но можно минимизировать его проявления.
- уменьшить размеры мясных порций
- сбалансировать еду овощами, цельнозерновыми продуктами
- избегать сочетания обильных мясных блюд с алкоголем или острыми специями меньше солить: большое количество соли вызывает задержку воды в организме.
- есть мясные блюда в прохладной и обстановке.
Пищеварение. После приема пищи организм начинает процесс пищеварения, в результате которого выделяется тепло. Это может приводить к увеличению температуры тела и активации потовых желез, что вызывает потоотделение.
Острые и пряные продукты стимулируют потовые железы и вызывают потоотделение.
Реакция на эмоции. У некоторых людей потоотделение может быть связано с эмоциональными реакциями, такими как стресс, нервозность или волнение. Это может проявляться после еды.
Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.
Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.
Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий