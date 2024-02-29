Эндокринолог Павлова: досаливание еды вызывает болезни почек
Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что досаливание еды может привести к заболеваниям почек. Она ссылается на исследование американских ученых.
— Речь, прежде всего, о хронической болезни почек (ХБП), которая изначально протекает бессимптомно, но в дальнейшем грозит трансплантацией органа, — написала медик в своем блоге.
В исследовании приняли участие около 500 тысяч добровольцев, за ними велось наблюдение в течение почти 12 лет. За эти годы у 22 тысяч участников диагностировали ХБП.
Выводы, которые сделали ученые:
У тех, кто досаливал пищу изредка, риск ХБП был выше на 4% в сравнении с теми, кто никогда не пользовался солонкой после готовки.
Участники, часто досаливающие еду, получили риск болезней почек выше на 7%.
У тех, кто досаливал пищу всегда, даже не попробовав, риск ХБП был повышен на 11%.
Высокий уровень активности защищал почки от избытка соли.
Повышенный холестерин защищал почки от избытка соли.
Павлова призывает отказаться от досаливания еды и вообще солить уже в тарелке, а не при готовке. Соль сейчас содержится практически во всех промышленных продуктах, иногда значительно превышая дневную норму.
Несколько фактов о вреде соли:
1. Повышение артериального давления. Натрий приводит к задержке воды в организме и увеличению объема крови. Это повышает давление и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечная недостаточность.
2. Отеки. Употребление большого количества соли может привести к задержке воды в организме и вызвать отеки, особенно у людей, склонных к этому.
3. Повышение риска заболеваний почек. Постоянное потребление избыточного количества соли может повысить риск развития заболеваний почек, таких как хроническая почечная недостаточность.
4. Остеопороз. Избыточное потребление соли может привести к потере кальция из организма, что может увеличить риск развития остеопороза и ослабления костей.
5. Риск развития рака желудка. Некоторые исследования связывают высокое потребление соли с повышенным риском развития рака желудка.
Как снизить потребление соли:
- Предпочитайте натуральные специи и травы для усиления вкуса блюд.
- Избегайте продуктов, которые содержат большое количество соли.
- Читайте этикетки.
- Увеличьте потребление свежих фруктов и овощей.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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