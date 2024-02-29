Эндокринолог Павлова: досаливание еды вызывает болезни почек

Предпочитайте натуральные специи и травы для усиления вкуса блюд.

Избегайте продуктов, которые содержат большое количество соли.

Читайте этикетки.

Увеличьте потребление свежих фруктов и овощей.

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