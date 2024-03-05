Вредно ли пить кофе натощак: мнение экспертов

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кофе

Многие люди начинают свой день с чашки кофе. Некоторые жалуются, что если выпить его натощак, то появляется изжога.

Как рассказала Health доктор медицинских наук, специалист по питанию Бонни Джортберг, кофе воздействует на людей по-разному. Кофеин, содержащийся в напитке, может привести к расстройству желудка или кислотному рефлюксу.

— Кофеин сам по себе может вызвать ослабление нижнего пищеводного или ослабление нижнего пищеводного сфинктера. Он не только ослабляет барьер между пищеводом и желудком, но и стимулирует выработку желудочной кислоты, — отмечает Джортберг.

Это сочетание иногда приводит к кислотному рефлюксу, или перемещению содержимого желудка обратно в пищевод. В результате люди испытывают изжогу.

Проблему может решить легкий завтрак перед кофе. Если вам важно пить его натощак, то добавьте в напиток сливки или молоко, советует эксперт. Это снизит проявление изжоги. Людям с непереносимостью лактозы можно использовать молоко растительного происхождения, овсяное или миндальное.

Кофе натощак оказывает и другие эффекты на организм, такие как учащенное мочеиспускание или стимуляция кишечника. Некоторые отмечают повышенную нервозность.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Он имеет свои плюсы и минусы.

Польза кофе:

1. Бодрящий эффект. Кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он повышает концентрацию и улучшает настроение.

2. Улучшение физической выносливости. Кофеин может увеличить выносливость и физическую производительность, помогая тренироваться более эффективно.

3. Антиоксиданты. Кофе содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.

4. Улучшение пищеварения. Кофе может стимулировать пищеварение и улучшить перистальтику кишечника, что помогает предотвратить запоры.

Вред кофе:

1. Бессонница. Употребление кофеина ближе ко сну или в больших количествах вызывает бессонницу.

2. Повышение давления. Кофе может повысить артериальное давление, особенно у людей, которые регулярно употребляют его или чувствительны к кофеину.

3. Риск развития зависимости. Регулярное потребление больших количеств кофеина приводит к зависимости.

4. Повышение риска развития некоторых заболеваний. Употребление большого количества кофеина может быть связано с повышенным риском развития некоторых заболеваний, таких как остеопороз, гастроэзофагеальный рефлюкс и болезнь почек.

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Теги : кофе, кофеин
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