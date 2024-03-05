Вредно ли пить кофе натощак: мнение экспертов

Многие люди начинают свой день с чашки кофе. Некоторые жалуются, что если выпить его натощак, то появляется изжога.Как рассказала Health доктор медицинских наук, специалист по питанию Бонни Джортберг, кофе воздействует на людей по-разному. Кофеин, содержащийся в напитке, может привести к расстройству желудка или кислотному рефлюксу.Это сочетание иногда приводит к кислотному рефлюксу, или перемещению содержимого желудка обратно в пищевод. В результате люди испытывают изжогу.Проблему может решить легкий завтрак перед кофе. Если вам важно пить его натощак, то добавьте в напиток сливки или молоко, советует эксперт. Это снизит проявление изжоги. Людям с непереносимостью лактозы можно использовать молоко растительного происхождения, овсяное или миндальное.Кофе натощак оказывает и другие эффекты на организм, такие как учащенное мочеиспускание или стимуляция кишечника. Некоторые отмечают повышенную нервозность.Польза кофе:1. Бодрящий эффект. Кофе содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Он повышает концентрацию и улучшает настроение.2. Улучшение физической выносливости. Кофеин может увеличить выносливость и физическую производительность, помогая тренироваться более эффективно.3. Антиоксиданты. Кофе содержит большое количество антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.4. Улучшение пищеварения. Кофе может стимулировать пищеварение и улучшить перистальтику кишечника, что помогает предотвратить запоры.Вред кофе:1. Бессонница. Употребление кофеина ближе ко сну или в больших количествах вызывает бессонницу.2. Повышение давления. Кофе может повысить артериальное давление, особенно у людей, которые регулярно употребляют его или чувствительны к кофеину.3. Риск развития зависимости. Регулярное потребление больших количеств кофеина приводит к зависимости.4. Повышение риска развития некоторых заболеваний. Употребление большого количества кофеина может быть связано с повышенным риском развития некоторых заболеваний, таких как остеопороз, гастроэзофагеальный рефлюкс и болезнь почек.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.