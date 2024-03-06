У 36-летнего россиянина образовался 20-сантиметровый тромб: два главных симптома

112 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-old-patient-with-pain_7591727.htm#query=leg%20pain&position=1&from_view=search&track=ais
нога

В Московской области врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли 36-летнего мужчину с гигантским тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Мужчина жаловался на два основных симптома: онемение и острую боль в ноге. Обследование выявило тромбоз на уровне подвздошной и подколенной артерий. Россиянин мог как остаться без ноги, так и лишиться жизни.

Врачи удалили большой 20-сантиметровый тромб из подколенной артерии при помощи катетера. Операция длилась более шести часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, ногу ему сохранили.

Тромбоз — образование тромба (сгустка крови) внутри кровеносного сосуда, который может преградить нормальный кровоток. Это серьезное состояние, которое требует медицинского вмешательства. 

Симптомы тромбоза могут варьироваться в зависимости от места образования тромба и его размера. Общие симптомы:

Отек. Возникает отек в области, где образовался тромб. Например, при тромбозе в ноге может возникнуть отек ноги или стопы.

Боль и чувство тяжести. Пациенты могут испытывать боль, дискомфорт или чувство тяжести в проблемной области. Боль может быть локализована в ноге, руке, животе или других частях тела, в зависимости от места образования тромба.

Покраснение и ощущение жара.

Ощущение онемения или покалывания.

Отсутствие пульсации. В случае тромбоза артерии пациент может заметить отсутствие пульсации в соответствующей области.

Кто входит в группу риска:

1. Наследственность. Если у вас есть семейный анамнез тромбоза или наследственные нарушения свертываемости крови, у вас может быть повышенный риск тромбоза.

2. Возраст. Люди старше 60 лет более подвержены тромбозу.

3. Ожирение. Избыточный вес и ожирение могут увеличить риск тромбоза.

4. Сидячий образ жизни. Длительное сидение или неподвижность (например, при длительных перелетах или после операции) может способствовать образованию тромбов.

5. Беременность и роды. У женщин во время беременности и после родов риск тромбоза повышается из-за изменений в системе свертывания крови.

6. Хирургические вмешательства. После операций, особенно на ногах или в брюшной полости, риск тромбоза может быть повышен.

7. Онкологические заболевания. Рак и его лечение могут увеличить риск тромбоза.

8. Сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, такие как фибрилляция предсердий или ишемическая болезнь сердца, могут увеличить риск тромбоза.

9. Курение. Курение повышает риск тромбоза, так как оно влияет на свертываемость крови и состояние сосудов.

10. Другие факторы риска: диабет, высокое давление, высокий холестерин, воспалительные заболевания и длительное применение гормональных препаратов (например, контрацептивов).

Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю.

Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени.

Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Как понять, что возник тромб?
В Москве врачи удалили гигантский тромб из головы женщины
Тромбоз: 5 возможных признаков тромба в ноге, которые требуют внимания
Теги : тромбоз
Врач Денисова объяснила пользу грейпфрутов при болезнях сердца и диабете
Врач Чиркова: рак может быть самой грозной болезнью, вызывающей отвращение к мясу
У 36-летнего россиянина образовался 20-сантиметровый тромб: два главных симптома