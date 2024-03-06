У 36-летнего россиянина образовался 20-сантиметровый тромб: два главных симптома

Мужчина жаловался на два основных симптома: онемение и острую боль в ноге. Обследование выявило тромбоз на уровне подвздошной и подколенной артерий. Россиянин мог как остаться без ноги, так и лишиться жизни.Врачи удалили большой 20-сантиметровый тромб из подколенной артерии при помощи катетера. Операция длилась более шести часов. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, ногу ему сохранили.Тромбоз — образование тромба (сгустка крови) внутри кровеносного сосуда, который может преградить нормальный кровоток. Это серьезное состояние, которое требует медицинского вмешательства.Отек. Возникает отек в области, где образовался тромб. Например, при тромбозе в ноге может возникнуть отек ноги или стопы.Боль и чувство тяжести. Пациенты могут испытывать боль, дискомфорт или чувство тяжести в проблемной области. Боль может быть локализована в ноге, руке, животе или других частях тела, в зависимости от места образования тромба.Покраснение и ощущение жара.Ощущение онемения или покалывания.Отсутствие пульсации. В случае тромбоза артерии пациент может заметить отсутствие пульсации в соответствующей области.1. Наследственность. Если у вас есть семейный анамнез тромбоза или наследственные нарушения свертываемости крови, у вас может быть повышенный риск тромбоза.2. Возраст. Люди старше 60 лет более подвержены тромбозу.3. Ожирение. Избыточный вес и ожирение могут увеличить риск тромбоза.4. Сидячий образ жизни. Длительное сидение или неподвижность (например, при длительных перелетах или после операции) может способствовать образованию тромбов.5. Беременность и роды. У женщин во время беременности и после родов риск тромбоза повышается из-за изменений в системе свертывания крови.6. Хирургические вмешательства. После операций, особенно на ногах или в брюшной полости, риск тромбоза может быть повышен.7. Онкологические заболевания. Рак и его лечение могут увеличить риск тромбоза.8. Сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, такие как фибрилляция предсердий или ишемическая болезнь сердца, могут увеличить риск тромбоза.9. Курение. Курение повышает риск тромбоза, так как оно влияет на свертываемость крови и состояние сосудов.10. Другие факторы риска: диабет, высокое давление, высокий холестерин, воспалительные заболевания и длительное применение гормональных препаратов (например, контрацептивов).Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

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