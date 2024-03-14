Эндокринолог Павлова: сколько можно съесть блинов за раз без особого ущерба для фигуры

Не злоупотребляйте маслом: не добавляйте его в тесто не добавляйте, не лейте на сковороду.

Не кладите в тесто сахар.

Если решили есть блины с икрой, то не кладите в начинку сливочное масло.

Замените сгущенку ложкой варенья. Обратите внимание: в сгущенке могут быть загустители и трансжиры, а варенье обычно содержит только ягоды (фрукты) и сахар.

Содержат углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.

Если блины готовятся с использованием муки из цельного зерна или добавляются яйца, они могут быть источником белка.

Блины содержат некоторые витамины и минералы, такие как витамин В, железо и кальций, особенно если они приготовлены с добавлением творога, фруктов или овощей.

Блины высококалорийны, особенно если они готовятся с использованием рафинированной муки и большого количества масла.

Блины могут содержать большое количество жира.

Если блины подают с добавлением сахара, сиропов или сладкой начинки, они могут содержать большое количество сахара, что может быть вредно для здоровья, особенно для людей с диабетом или проблемами с контролем веса.

Блины, приготовленные с использованием обычной пшеничной муки, содержат глютен, который проблематичен для людей с целиакией или непереносимостью глютена.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.