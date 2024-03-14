Эндокринолог Павлова: сколько можно съесть блинов за раз без особого ущерба для фигуры

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блины

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как нужно есть блины, чтобы не набрать лишних килограммов. Ее советы особенно актуальны в Масленичную неделю.

— На самом деле полезного рецепта блинов не существует, можно лишь минимизировать последствия для организма, — предупредила медик в своем блоге и дала несколько указаний.

  • Не злоупотребляйте маслом: не добавляйте его в тесто не добавляйте, не лейте на сковороду.
  • Не кладите в тесто сахар. 
  • Если решили есть блины с икрой, то не кладите в начинку сливочное масло. 
  • Замените сгущенку ложкой варенья. Обратите внимание:  в сгущенке могут быть загустители и трансжиры, а варенье обычно содержит только ягоды (фрукты) и сахар. 

Что касается количества блинов, то съешьте за раз не более двух штук.

Блины могут быть полезными и питательными, но их польза или вред зависит от ингредиентов, способа приготовления и размера порции.

Польза блинов:
  • Содержат углеводы, которые являются основным источником энергии для организма.
  • Если блины готовятся с использованием муки из цельного зерна или добавляются яйца, они могут быть источником белка.
  • Блины содержат некоторые витамины и минералы, такие как витамин В, железо и кальций, особенно если они приготовлены с добавлением творога, фруктов или овощей.

Вред блинов:
  • Блины высококалорийны, особенно если они готовятся с использованием рафинированной муки и большого количества масла.
  • Блины могут содержать большое количество жира.
  • Если блины подают с добавлением сахара, сиропов или сладкой начинки, они могут содержать большое количество сахара, что может быть вредно для здоровья, особенно для людей с диабетом или проблемами с контролем веса.
  • Блины, приготовленные с использованием обычной пшеничной муки, содержат глютен, который проблематичен для людей с целиакией или непереносимостью глютена.

В целом, чтобы получить максимальную пользу от блинов, рекомендуется использовать цельнозерновую муку

Блины — традиционное русское блюдо, которое часто подают с различными начинками или соусами. Вот некоторые из самых популярных видов блинов:

Классические блины. Тонкие блины из пшеничной муки, их подают со сметаной, маслом, медом, вареньем или сгущенным молоком.

Во время Масленицы блины часто готовят толстыми и подаются с маслом, икрой, селедкой, грибами или творогом.

Блины, начиненные сладким или соленым творогом, часто с добавлением изюма или ягод.

Блины, начиненные фаршем из мяса (обычно говядины или свинины), иногда с добавлением лука или специй.

Блины с жареными грибами, часто с добавлением лука и зелени.

Блины, начиненные тертым сыром, который плавится при нагревании.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог
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