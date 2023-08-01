Невролог Алехина: 7 признаков сосудистой деменции могут появиться внезапно

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Невролог Алехина: 7 признаков сосудистой деменции могут появиться внезапно


Это состояние «обычно» со временем ухудшается.


Термин деменция относится к группе симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чаще всего встречается у людей старше 65 лет, однако может поражать и молодых людей.

Существует множество различных причин деменции, хотя не всегда известно, почему у кого-то может развиться это состояние. Однако в случае сосудистой деменции это связано с уменьшением притока крови к мозгу. 


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Признаки состояния будут варьироваться в зависимости от человека.

«Каждый переживает это по-своему. Симптомы варьируются в зависимости от человека, причины и пораженных областей мозга», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Симптомы сосудистой деменции могут появиться «внезапно» или начаться «медленно с течением времени».


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Невролог Алехина предупреждает о семи симптомах, на которые следует обратить внимание:
  • Медлительность мысли
  • Трудности с планированием и пониманием
  • Проблемы с концентрацией
  • Изменения в вашем настроении, личности или поведении
  • Чувство дезориентации и растерянности
  • Трудности при ходьбе и сохранении равновесия
  • Симптомы болезни Альцгеймерв, например потеря памяти и т.д.
«Эти проблемы могут усложнить повседневную деятельность, и человек с этим заболеванием может в конечном итоге не в состоянии позаботиться о себе».


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