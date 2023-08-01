Невролог Алехина: 7 признаков сосудистой деменции могут появиться внезапно
Это состояние «обычно» со временем ухудшается.
Термин деменция относится к группе симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чаще всего встречается у людей старше 65 лет, однако может поражать и молодых людей.
Существует множество различных причин деменции, хотя не всегда известно, почему у кого-то может развиться это состояние. Однако в случае сосудистой деменции это связано с уменьшением притока крови к мозгу.
Признаки состояния будут варьироваться в зависимости от человека.
«Каждый переживает это по-своему. Симптомы варьируются в зависимости от человека, причины и пораженных областей мозга», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Симптомы сосудистой деменции могут появиться «внезапно» или начаться «медленно с течением времени».
Невролог Алехина предупреждает о семи симптомах, на которые следует обратить внимание:
- Медлительность мысли
- Трудности с планированием и пониманием
- Проблемы с концентрацией
- Изменения в вашем настроении, личности или поведении
- Чувство дезориентации и растерянности
- Трудности при ходьбе и сохранении равновесия
- Симптомы болезни Альцгеймерв, например потеря памяти и т.д.
«Эти проблемы могут усложнить повседневную деятельность, и человек с этим заболеванием может в конечном итоге не в состоянии позаботиться о себе».
Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий