Невролог Алехина: 7 признаков сосудистой деменции могут появиться внезапно

«Каждый переживает это по-своему. Симптомы варьируются в зависимости от человека, причины и пораженных областей мозга», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Медлительность мысли

Трудности с планированием и пониманием

Проблемы с концентрацией

Изменения в вашем настроении, личности или поведении

Чувство дезориентации и растерянности

Трудности при ходьбе и сохранении равновесия

Симптомы болезни Альцгеймерв, например потеря памяти и т.д.

«Эти проблемы могут усложнить повседневную деятельность, и человек с этим заболеванием может в конечном итоге не в состоянии позаботиться о себе».

Терминотносится к группе симптомов, связанных с продолжающимся упадком мозга. Чаще всего встречается у людей старше 65 лет, однако может поражать и молодых людей.Существует множество различных причин деменции, хотя не всегда известно, почему у кого-то может развиться это состояние. Однако в случае сосудистой деменции это связано с уменьшением притока крови к мозгу.Признаки состояния будут варьироваться в зависимости от человека.Симптомы сосудистой деменции могут появиться «внезапно» или начаться «медленно с течением времени».Невролог Алехина предупреждает о семи симптомах, на которые следует обратить внимание:Ранее МедикФорум писал о симптомах инфаркта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.