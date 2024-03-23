Врач: дефицит белка в Великий пост может быть опасен для пенсионеров
Соблюдая правила Великого поста, люди отказываются от мяса, "молочки" и яиц, то есть продуктов, содержащих животные белки. По словам врача-гериатра Марины Черняевой, для старшего поколения это чревато проблемами со здоровьем.
Если человек в возрасте решит соблюдать пост, он должен позаботиться о сбалансированном питании. Нельзя бездумно убрать животный белок, ничем его не заменив. Иначе может произойти обострение анемии и остеопороза, патологий почек.
— В первую очередь рекомендуется обеспечить достаточное потребление белка из растительных продуктов: бобовых, орехов, семечек, различных злаковых, — сказала Черняева АГН «Москва».
Чтобы получать сложные углеводы, следует покупать макаронные изделия из твердой муки, цельнозерновой хлеб, крупы. Овощи и фрукты обеспечат необходимое количество клетчатки — их нужно съедать не менее 400 граммов в день.
Эксперт советует во время поста принимать витаминно-минеральные комплексы. Особенно важно обращать внимание на железо, витамин B12, витамин D, кальций и омега-3 жирные кислоты.
Дефицит белка в организме может проявляться различными симптомами:
Потеря мышечной массы. Дефицит белка проводит к потере мышечной массы и снижению силы.
Недостаток белка может вызывать чувство усталости, слабости и общую вялость.
Замедленное заживление ран. Белок играет важную роль в процессе заживления тканей.
Отеки. Белок помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Дефицит белка приводит к отекам ног, рук, живота.
Проблемы с иммунной системой. Недостаток белка может снизить иммунитет и увеличить риск инфекций.
Дефицит белка может привести к потере волос или их ослаблению.
Недостаток белка часто вызывает сухость, шелушение и раздражение кожи.
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