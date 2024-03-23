Стоматолог Автандилян: после сладостей и газировки нельзя сразу чистить зубы
По словам стоматолога Луизы Автандилян, чистить зубы лучше всего за полчаса до первого приема пищи. Не возбраняется также выбрать время до и после завтрака.
— Есть одно важное правило в утренней гигиене полости рта: не чистить зубы перед приемом агрессивной пищи, содержащей много сахара и кислот, а также сразу после него, — подчеркнула медик «Ленте.ру».
Речь идёт о сладостях, цитрусовых, маринованных овощах, газировке, соках. Все это повышает уровень кислотности во рту и размягчает зубную эмаль.
Почему зубы лучше чистить за 30 минут до завтрака?
Как рассказала Автандилян, в этом случае компоненты пасты успеют оказать лечебно-профилактическое воздействие на эмаль. Полость рта будет подготовлена к еде, что тоже важно для здоровья зубов и десен.
Врач советует выбирать пасту без ярко выраженного вкуса, чтобы она не искажала вкус еды.
Если вы предпочитаете чистить зубы после еды, то после пробуждения обязательно прополоскайте рот водой, чтобы нормализовать уровень pH и устранить неприятный запах. Подождите не менее 30 минут — это поможет избежать повреждения эмали, которая после еды делается более чувствительной и уязвимой.
Напомним несколько фактов о кариесе.
Кариес — распространенное заболевание зубов, которое вызывает разрушение твердых тканей зуба. Причины возникновения кариеса:
Плохая гигиена полости рта. Недостаточное чистка зубов и неправильная техника чистки приводят к накоплению бактерий и образованию зубного налета, который является основной причиной кариеса.
Употребление сахара и кислых продуктов. Частое употребление продуктов, содержащих сахар и кислоты, может создавать условия для размножения кариесогенных бактерий в полости рта.
Снижение pH в полости рта. Потребление кислых продуктов, таких как газированные напитки и фруктовые соки, обычно снижает pH в полости рта, что способствует разрушению эмали и образованию кариеса.
Генетическая предрасположенность, такие как структура зубов и слюны.
Сухость во рту. Недостаток слюны может увеличить риск кариеса, так как слюна помогает удалять бактерии и нейтрализовать кислоты в полости рта.
Неправильное питание, недостаток питательных веществ, особенно кальция и фтора.
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