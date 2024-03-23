Эндокринолог Павлова: сон на животе приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и морщинам
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как поза сна влияет на здоровье человека. Она ссылается на исследование, опубликованное в The Mirror.
По мнению экспертов, спать лучше на спине или на боку. Сон на животе может быть вреден по нескольким причинам.
Болит поясница. Сон на животе выравнивает естественный изгиб позвоночника, а это не физиологично. Если проблемы со спиной имеются, они могут усугубиться.
Сердечно-сосудистые заболевания.
— Когда вы спите на животе, происходит давление на грудь, диафрагма пережимается, что затрудняет глубокое дыхание и циркуляцию крови. Это дополнительная нагрузка на сердце, — отметила медик в своем блоге.
Болит голова. Она повернута набок, поэтому мышцы шеи постоянно напряжены.
Из-за защемления нервов могут появиться онемение, покалывание в руках и другие неврологические симптомы.
Морщины на лице. Лицо, которое упирается в подушку, находится в приплюснутом и сжатом состоянии.
Спать лучше на боку или на спине, отметила Павлова. Сон на боку особенно полезен при апноэ во сне, ведь в такой позе дыхательные пути остаются открытыми.
Согласно другим исследованиям, сон на спине может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для здоровья. Про потенциальные вредные эффекты сна на спине:
Обструктивная апноэ сна. У людей, склонных к обструктивной апноэ сна, сон на спине усугубляет симптомы. Это состояние характеризуется временными остановками дыхания, что приводит к снижению качества сна и ухудшению общего состояния здоровья. В этой позе язык и мягкое небо могут блокировать дыхательные пути, препятствуя нормальному дыханию.
У людей, спящих на спине, часто открыт рот. Это приводит к сухости во рту, проблемам с дыханием и рискам развития инфекций дыхательных путей.
Усиление симптомов рефлюкса. Люди, страдающие от изжоги, обычно испытывают усиление симптомов. Это связано с тем, что в этой позе кислота из желудка легче поднимается в пищевод.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог
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