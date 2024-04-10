Врач Бородина: если употреблять слишком много яиц, можно «наесть» атеросклероз

Яйца содержат много важных питательных веществ, включая высококачественные белки, железо, витамины B12 и D, селен и холин.

Желток яиц содержит лютеин и зеаксантин, защищающие глаза от возрастных изменений и снижающие риск развития катаракты.

Холин, содержащийся в яйцах, является важным питательным веществом для здоровья мозга и нервной системы.

Яйца легко доступны, относительно недороги и отлично «отбивают» чувство голода.

Желток яиц содержит холестерин, это может повысить уровень холестерина в крови у некоторых людей.

Аллергия на яйца — довольно частое явление.

Неправильное хранение или неполное приготовление яиц может повлечь риск заражения патогенами, такими как сальмонелла.

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