Врач Бородина: если употреблять слишком много яиц, можно «наесть» атеросклероз

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яйцо

Врач-диетолог, терапевт Ирина Бородина — врач-диетолог рассказала, что если употреблять слишком много яиц, можно «наесть» атеросклероз.

Норма — шесть яиц в неделю для человека, у которого нет противопоказаний.

— Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни,отметила Бородина.

Подробнее о вреде и пользе яиц:
  • Яйца содержат много важных питательных веществ, включая высококачественные белки, железо, витамины B12 и D, селен и холин.
  • Желток яиц содержит лютеин и зеаксантин, защищающие глаза от возрастных изменений и снижающие риск развития катаракты.
  • Холин, содержащийся в яйцах, является важным питательным веществом для здоровья мозга и нервной системы.
  • Яйца легко доступны, относительно недороги и отлично «отбивают» чувство голода.

Вред яиц:
  • Желток яиц содержит холестерин, это может повысить уровень холестерина в крови у некоторых людей. 
  • Аллергия на яйца — довольно частое явление.
  • Неправильное хранение или неполное приготовление яиц может повлечь риск заражения патогенами, такими как сальмонелла.

Что такое атеросклероз?

Атеросклероз — хроническое заболевание, характеризующееся образованием атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Симптомы:

Ощущение давления, сжатия или боли в груди (стенокардия), которое может возникать при физической нагрузке или стрессе и улучшаться в состоянии покоя.

Затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха при физической активности или в состоянии покоя.

Быстрая утомляемость или слабость при выполнении обычных физических задач.

Боль, онемение, слабость или холодность в ногах и стопах, особенно при ходьбе или физической активности (интермиттирующая хромота).

Возможны проблемы с речью, зрением или координацией движений, особенно в случае поражения сосудов, идущих к головному мозгу.

Повышенное артериальное давление может быть одним из симптомов атеросклероза.

В некоторых случаях атеросклероз может привести к проблемам с памятью, концентрацией или другими когнитивными функциями.

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