Врач Бородина: если употреблять слишком много яиц, можно «наесть» атеросклероз
Врач-диетолог, терапевт Ирина Бородина — врач-диетолог рассказала, что если употреблять слишком много яиц, можно «наесть» атеросклероз.
Норма — шесть яиц в неделю для человека, у которого нет противопоказаний.
— Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью стоит есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни, — отметила Бородина.
Подробнее о вреде и пользе яиц:
- Яйца содержат много важных питательных веществ, включая высококачественные белки, железо, витамины B12 и D, селен и холин.
- Желток яиц содержит лютеин и зеаксантин, защищающие глаза от возрастных изменений и снижающие риск развития катаракты.
- Холин, содержащийся в яйцах, является важным питательным веществом для здоровья мозга и нервной системы.
- Яйца легко доступны, относительно недороги и отлично «отбивают» чувство голода.
Вред яиц:
- Желток яиц содержит холестерин, это может повысить уровень холестерина в крови у некоторых людей.
- Аллергия на яйца — довольно частое явление.
- Неправильное хранение или неполное приготовление яиц может повлечь риск заражения патогенами, такими как сальмонелла.
Что такое атеросклероз?
Атеросклероз — хроническое заболевание, характеризующееся образованием атеросклеротических бляшек на стенках артерий. Симптомы:
Ощущение давления, сжатия или боли в груди (стенокардия), которое может возникать при физической нагрузке или стрессе и улучшаться в состоянии покоя.
Затрудненное дыхание или чувство нехватки воздуха при физической активности или в состоянии покоя.
Быстрая утомляемость или слабость при выполнении обычных физических задач.
Боль, онемение, слабость или холодность в ногах и стопах, особенно при ходьбе или физической активности (интермиттирующая хромота).
Возможны проблемы с речью, зрением или координацией движений, особенно в случае поражения сосудов, идущих к головному мозгу.
Повышенное артериальное давление может быть одним из симптомов атеросклероза.
В некоторых случаях атеросклероз может привести к проблемам с памятью, концентрацией или другими когнитивными функциями.
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