Экзема и псориаз: пребывание на ярком солнце разрушает микробиом кожи. Как его восстановить?

Микробиом кожи — совокупность микроорганизмов, включая бактерии, грибы и вирусы, которые обитают на поверхности кожи человека. Каждый имеет уникальный микробиом кожи, состоящий из различных видов микроорганизмов. Он играет важную роль в поддержании здоровья кожи и защите от патогенов.Для участия в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Aging, отобрали добровольцев, готовившихся отправиться в теплые страны в отпуск.Ученые выяснили состояние кожи каждого и оценили число и состав актинобактерий, протеобактерий и фирмикутов на ее поверхности. Затем состав микробиома проанализировали еще несколько раз.У участников, которые дольше всего находились на солнце, оказалось снижено количество протеобактерий в первый день после отпуска. Это самая многочисленная группа бактерий в целом.Сокращение количества и разнообразия протеобактерий является признаком нарушения микробиома кожи. Это может стать причиной развития акне, дерматита, экземы и псориаза.1. Избегайте агрессивных средств по уходу за кожей. Используйте мягкие и нежирные очищающие средства, которые не разрушают естественный барьер кожи и не уничтожают полезные микроорганизмы.2. Используйте пребиотики и пробиотики. Пребиотики — пищевые волокна, которые служат пищей для полезных микроорганизмов, а пробиотики — живые микроорганизмы, которые могут быть добавлены в косметические средства или приниматься внутрь в виде пищевых добавок. Они могут помочь восстановить и поддерживать здоровый микробиом кожи.3. Правильное питание. Питание, богатое пребиотиками и пробиотиками, может способствовать здоровью микробиома кожи. Включайте в рацион овощи, фрукты, цельные зерна, йогурты.4. Избегайте излишней гигиены. Частое мытье и использование антисептических средств могут нарушить баланс микробиома кожи. Старайтесь не перебарщивать с частотой мытья и использовать мягкие средства.5. Снижайте стресс. Стресс может оказывать негативное влияние на микробиом кожи. Практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или глубокое дыхание.Важно понимать, что восстановление микробиома кожи — процесс, который может потребовать времени и терпения.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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