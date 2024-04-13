Доктор Вялов: вода с лимоном не повышает и не снижает кислотность желудка. А что она тогда делает?
Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что лимон не снижает и не повышает кислотность желудка. Об этом он сообщил в своем блоге.
Насчет лимона и килостности в желудке обычно пишут противоположные мнения. Одни говорят, что он снижает кислослотность, другие, напротив, что повышает.
По словам Вялова, даже химики иногда забывают, что соляная кислота не взаимодействует с лимонной кислотой.
— В желудке ровным счетом ничего не происходит. Ни защелачивания, ни закисления, - подчеркнул специалист.
Что же происходит при употреблении воды с лимоном?
— Лимон содержит лимонную кислоту и различные эфирные масла с фитонцидами. Обычно его разводят в воде, это создает ощущение наполнения желудка, - отметил Вялов.
Стимулируется в итоге не выработка кислоты, а тонус, моторика и перильстатика желудка. От этого немного снижается тяжесть, человеку кажется, что ему стало лучше. А проблема осталась — и повышенная кислотность, и воспаление. В конечном счете это может привести к раку желудка.
Повышенная кислотность желудка, также известная как гиперацидность, может вызывать дискомфорт и проблемы с пищеварением. Как справиться с повышенной кислотностью:
1. Избегайте острых и жирных продуктов: такие продукты могут стимулировать выработку желудочной кислоты. Рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую клетчаткой.
2. Постепенно увеличивайте количество приемов пищи: употребление небольших порций пищи в течение дня может помочь снизить нагрузку на желудок и уровень кислотности.
3. Избегайте употребления алкоголя и никотина: эти вещества могут раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать выработку кислоты.
4. Избегайте приема пищи перед сном: употребление пищи непосредственно перед сном может увеличить риск рефлюкса кислоты. Рекомендуется ужинать за 2-3 часа до сна.
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Если у вас есть серьезные проблемы с повышенной кислотностью, рекомендуется обратиться к врачу для получения профессиональной консультации и лечения.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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