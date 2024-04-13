Доктор Вялов: вода с лимоном не повышает и не снижает кислотность желудка. А что она тогда делает?

Насчет лимона и килостности в желудке обычно пишут противоположные мнения. Одни говорят, что он снижает кислослотность, другие, напротив, что повышает.По словам Вялова, даже химики иногда забывают, что соляная кислота не взаимодействует с лимонной кислотой.- подчеркнул специалист.- отметил Вялов.Стимулируется в итоге не выработка кислоты, а тонус, моторика и перильстатика желудка. От этого немного снижается тяжесть, человеку кажется, что ему стало лучше. А проблема осталасьПовышенная кислотность желудка, также известная как гиперацидность, может вызывать дискомфорт и проблемы с пищеварением. Как справиться с повышенной кислотностью:1. Избегайте острых и жирных продуктов: такие продукты могут стимулировать выработку желудочной кислоты. Рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую клетчаткой.2. Постепенно увеличивайте количество приемов пищи: употребление небольших порций пищи в течение дня может помочь снизить нагрузку на желудок и уровень кислотности.3. Избегайте употребления алкоголя и никотина: эти вещества могут раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать выработку кислоты.4. Избегайте приема пищи перед сном: употребление пищи непосредственно перед сном может увеличить риск рефлюкса кислоты. Рекомендуется ужинать за 2-3 часа до сна.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака Если у вас есть серьезные проблемы с повышенной кислотностью, рекомендуется обратиться к врачу для получения профессиональной консультации и лечения.

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