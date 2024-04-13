Что такое сепсис, как его заподозрить и кто к нему предрасположен
Сепсис — серьезное инфекционное заболевание, опасное для жизни. Оно возникает в ответ на инфекцию, которая распространяется по всему организму через кровь.
Сепсис является одной из главных причин смерти. Он убивает больше людей, чем рак груди, рак простаты и ВИЧ вместе взятые.
Сепсис может развиться у любого человека, независимо от возраста или состояния здоровья. Однако наиболее уязвимыми к развитию сепсиса являются пожилые, новорожденные, беременные и люди с ослабленной иммунной системой.
Сепсис требует немедленного лечения. Чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов на выздоровление.
Симптомы сепсиса:
- высокая температура или озноб,
- быстрый пульс,
- одышка,
- сильная боль,
- заторможенность,
- сильная слабость, усталость.
Причины сепсиса:
Сепсис может быть вызван различными инфекциями, такими как инфекции легких, мочевых путей, кожи, желудочно-кишечного тракта или послеоперационные инфекции. Особенно подвержены риску развития сепсиса люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди и новорожденные.
Последствия сепсиса:
Сепсис может привести к различным осложнениям, таким как органная недостаточность, септический шок, нарушение функции почек, легочная недостаточность или даже смерть.
Профилактика сепсиса:
- соблюдение правил гигиены,
- вакцинация против инфекций,
- правильное лечение инфекций,
- своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов.
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