Что такое сепсис, как его заподозрить и кто к нему предрасположен

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кровать

Сепсис — серьезное инфекционное заболевание, опасное для жизни. Оно возникает в ответ на инфекцию, которая распространяется по всему организму через кровь. 

Сепсис является одной из главных причин смерти. Он убивает больше людей, чем рак груди, рак простаты и ВИЧ вместе взятые.

Сепсис может развиться у любого человека, независимо от возраста или состояния здоровья. Однако наиболее уязвимыми к развитию сепсиса являются пожилые, новорожденные, беременные и люди с ослабленной иммунной системой.

Сепсис требует немедленного лечения. Чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов на выздоровление.

Симптомы сепсиса: 
  • высокая температура или озноб, 
  • быстрый пульс, 
  • одышка, 
  • сильная боль, 
  • заторможенность, 
  • сильная слабость, усталость.

Причины сепсиса:

Сепсис может быть вызван различными инфекциями, такими как инфекции легких, мочевых путей, кожи, желудочно-кишечного тракта или послеоперационные инфекции. Особенно подвержены риску развития сепсиса люди с ослабленной иммунной системой, пожилые люди и новорожденные.

Последствия сепсиса: 

Сепсис может привести к различным осложнениям, таким как органная недостаточность, септический шок, нарушение функции почек, легочная недостаточность или даже смерть.

Профилактика сепсиса: 
  • соблюдение правил гигиены, 
  • вакцинация против инфекций, 
  • правильное лечение инфекций,
  • своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов.

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