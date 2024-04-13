Что такое сепсис, как его заподозрить и кто к нему предрасположен

высокая температура или озноб,

быстрый пульс,

одышка,

сильная боль,

заторможенность,

сильная слабость, усталость.

соблюдение правил гигиены,

вакцинация против инфекций,

правильное лечение инфекций,

своевременное обращение за медицинской помощью при появлении симптомов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.