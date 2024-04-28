Нутрициолог Попкова: зеленый чай поможет сжечь жир, пейте не больше 3 чашек в день
Зеленый чай положительно влияет на тонус сосудов, улучшая в них кровообращение, способствует омоложению организма и помогает похудеть, рассказала нутрициолог Ирина Попкова.
— Зеленый чай также содержит полифенолы, которые способствуют защите клеток от негативного воздействия свободных радикалов. Это может влиять на снижение скорости процессов старения, — отметила она «Газете.Ru».
В зеленом чай содержится эпигаллокатехин галлат, он защищает кожу от воздействия ультрафиолета.
Специалист рассказала, что дополнительно можно принимать экстракт зеленого чая, если нужно снизить вес на фоне ограничений в питании и занятий спортом. Он поможет работе процессов расщепления жира.
В день рекомендуется не больше трех чашек, до 16.00, подчеркнула Попкова.
Подробнее о пользе зеленого чая:
Зеленый чай имеет множество полезных свойств для здоровья. Вот некоторые из них:
1. Богат антиоксидантами. Зеленый чай содержит мощные антиоксиданты, такие как катехины, которые помогают защищать организм от повреждений свободными радикалами. Это может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.
2. Повышает метаболизм. Поможет ускорить обмен веществ, что способствует сжиганию жира и помогает в контроле веса. Он также может повысить уровень энергии и физическую выносливость.
3. Улучшает функцию мозга. Зеленый чай содержит кофеин и аминокислоту L-теанин, которые могут улучшить функцию мозга, повысить концентрацию и настроение, а также снизить уровень стресса.
4. Поддерживает здоровье сердца. Регулярное употребление зеленого чая связано с снижением уровня холестерина, артериального давления и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Укрепляет иммунную систему. Зеленый чай содержит полифенолы, которые могут помочь укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций и вирусов.
6. Поддерживает здоровье кожи. Антиоксиданты в зеленом чае могут помочь снизить воспаление кожи, улучшить ее текстуру и защитить от повреждений от солнца.
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