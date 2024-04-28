Не ешьте яблоки: терапевт Лапа дала простые советы для профилактики поллиноза
С наступлением весны многие люди сталкиваются с неприятными симптомами поллиноза, или сезонной аллергии на пыльцу растений.
По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, чтобы справиться с весенним цветением, аллергикам следует выполнять простые правила. Важно правильно питаться весной.
— Не употреблять косточковые, яблоки, свежие фрукты и овощи ограничить. Это первое и самое главное, — отметила медик RT.
Второе правило — постараться не встречаться с пыльцой, например, не бегать в парках. Свежим воздухом рекомендуется дышать в маске и с назальными фильтрами. Если человек не защищает слизистую, то пыльца деревьев вызовет аллергию, подчеркнула врач.
Важно промывать нос после того, как вы зашли с улицы домой, защищать слизистую простыми маслами.
Симптомы поллиноза:
Чувство заложенности или затрудненное дыхание через нос.
Частые и приступообразные чихания, особенно после контакта с пыльцой.
Ощущение зуда, покраснение и слезотечение глаз.
Сухой или раздражающий кашель, вызванный раздражением дыхательных путей.
Выделение из носа прозрачной или слегка желтоватой слизи.
Чувство усталости или слабости, связанное с аллергической реакцией.
Некоторые люди могут испытывать головную боль или давление в голове из-за поллиноза.
Что еще можно сделать:
Избегайте контакта с пыльцой. Постарайтесь оставаться в помещении во время пикового времени пыльцы, обычно это утро и вечер. Если вы выходите на улицу, наденьте солнцезащитные очки и маску, чтобы снизить контакт с пыльцой.
Поддерживайте чистоту в доме. Регулярно проветривайте помещение, но делайте это тогда, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна. Также рекомендуется использовать фильтры для очистки воздуха и регулярно убираться, чтобы уменьшить наличие пыльцы в доме.
Принимайте противоаллергические препараты (после консультацию с врачом). Антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли могут облегчить заложенность носа, чихание и зуд глаз.
Избегайте сильных запахов. Некоторые ароматические продукты, такие как духи, дезодоранты и сильно пахнущие цветы, могут усугубить симптомы поллиноза. Постарайтесь избегать таких запахов или выбирайте более нежные ароматы.
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Ощущение зуда, покраснение и слезотечение глаз.
Сухой или раздражающий кашель, вызванный раздражением дыхательных путей.
Выделение из носа прозрачной или слегка желтоватой слизи.
Чувство усталости или слабости, связанное с аллергической реакцией.
Некоторые люди могут испытывать головную боль или давление в голове из-за поллиноза.
Что еще можно сделать:
Избегайте контакта с пыльцой. Постарайтесь оставаться в помещении во время пикового времени пыльцы, обычно это утро и вечер. Если вы выходите на улицу, наденьте солнцезащитные очки и маску, чтобы снизить контакт с пыльцой.
Поддерживайте чистоту в доме. Регулярно проветривайте помещение, но делайте это тогда, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна. Также рекомендуется использовать фильтры для очистки воздуха и регулярно убираться, чтобы уменьшить наличие пыльцы в доме.
Принимайте противоаллергические препараты (после консультацию с врачом). Антигистаминные препараты, назальные спреи и глазные капли могут облегчить заложенность носа, чихание и зуд глаз.
Избегайте сильных запахов. Некоторые ароматические продукты, такие как духи, дезодоранты и сильно пахнущие цветы, могут усугубить симптомы поллиноза. Постарайтесь избегать таких запахов или выбирайте более нежные ароматы.
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