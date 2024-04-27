Девушка ежедневно пила чай с молоком и чуть не осталась без почек

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молоко

Во Вьетнаме у молодой женщины, которая так любила чай с молоком, что пила его каждый день, диагностировали почечную недостаточность.

Как сообщает The Thaiger, 28-летняя женщина каждый день с подросткового возраста пила по два-три стакана чая с молоком. Она постоянно заменяла обед или ужин любимым сладким напитком.

Год назад у вьетнамки появились отеки и началась одышка. Медики сразу предположили проблемы с почками. Ей диагностировали хроническую почечную недостаточность, причем последней стадии. Кроме того, у девушки обнаружили гипертонию и анемию.

По словам медиков, регулярное употребление сладкого чая с молоком и отсутствие полноценного рациона послужило развитию болезни.

Почечная недостаточность — состояние, при котором одна или обе почки не могут в полном объеме выполнять свои функции. В результате какого-либо заболевания почки перестают полноценно фильтровать кровь, и в результате в ней увеличивается содержание азотистых соединений.

Основные признаки почечной недостаточности:
  • уменьшение количества выделяемой мочи;
  • заторможенность, сонливость;
  • тошнота, рвота;
  • снижение аппетита;
  • тахикардия, повышение давления;
  • вздутие живота, жидкий стул.

Для диагностики почечной недостаточности назначают обследования:
  • анализ крови
  • контроль количества выделяемой мочи;
  • рентген;
  • УЗИ почек;

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