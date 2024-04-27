Девушка ежедневно пила чай с молоком и чуть не осталась без почек

уменьшение количества выделяемой мочи;

заторможенность, сонливость;

тошнота, рвота;

снижение аппетита;

тахикардия, повышение давления;

вздутие живота, жидкий стул.

анализ крови

контроль количества выделяемой мочи;

рентген;

УЗИ почек;

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