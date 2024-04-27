Девушка ежедневно пила чай с молоком и чуть не осталась без почек
Во Вьетнаме у молодой женщины, которая так любила чай с молоком, что пила его каждый день, диагностировали почечную недостаточность.
Как сообщает The Thaiger, 28-летняя женщина каждый день с подросткового возраста пила по два-три стакана чая с молоком. Она постоянно заменяла обед или ужин любимым сладким напитком.
Год назад у вьетнамки появились отеки и началась одышка. Медики сразу предположили проблемы с почками. Ей диагностировали хроническую почечную недостаточность, причем последней стадии. Кроме того, у девушки обнаружили гипертонию и анемию.
По словам медиков, регулярное употребление сладкого чая с молоком и отсутствие полноценного рациона послужило развитию болезни.
Почечная недостаточность — состояние, при котором одна или обе почки не могут в полном объеме выполнять свои функции. В результате какого-либо заболевания почки перестают полноценно фильтровать кровь, и в результате в ней увеличивается содержание азотистых соединений.
Основные признаки почечной недостаточности:
- уменьшение количества выделяемой мочи;
- заторможенность, сонливость;
- тошнота, рвота;
- снижение аппетита;
- тахикардия, повышение давления;
- вздутие живота, жидкий стул.
Для диагностики почечной недостаточности назначают обследования:
- анализ крови
- контроль количества выделяемой мочи;
- рентген;
- УЗИ почек;
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий