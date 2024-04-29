Невролог Шаповалова: если принимать больше 10 обезболивающих таблеток в месяц, то развивается лекарственно-индуцированная головная боль

зрение затуманено;

перед глазами плавают мушки;

сильная приступообразная, давящая или пульсирующая головная боль;

ощущение тошноты или рвота;

кружится голова;

состояние сонливости и слабости;

повышена раздражительность.

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