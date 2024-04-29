Невролог Шаповалова: если принимать больше 10 обезболивающих таблеток в месяц, то развивается лекарственно-индуцированная головная боль

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женщина

Если принимать слишком много обезболивающих или препаратов для купирования боли с кофеином, то может развиться хроническая мигрень и лекарственно-индуцированная головная боль. Об этом сообщила врач-невролог Мария Шаповалова.

Чаще всего страдают пациенты с мигренью: терпеть ее очень тяжело, и человек сразу принимает лекарство. Возникает своего рода зависимость, человек пьет таблетки даже ради профилактики боли. Обезболивающий эффект постепенно снижается, доза увеличивается.

— Из-за такого использования препаратов изменяется характер головной боли, — она становится хронической и провоцирует ещё большее злоупотребление лекарствами, — отметила врач «Газете.Ru».

По словам Шаповаловой, если принимать больше 10-15 обезболивающих таблеток в месяц, то от них возникает лекарственно-индуцированная головная боль. После прекращения приема препаратов она, как правило, пропадает.

Медик советует купировать головную боль таблетками без кофеина (например, он содержится в цитрамоне). Кофеин помогает средству действовать быстрее, но риск развития лекарственно-индуцированной головной боли становится выше. 

Мигрень — неврологическое заболевание. Самым частым и характерным его симптомом являются сильные и мучительные приступы головной боли в одной (редко обеих) половине головы.

Запишитесь на прием к неврологу, если у вас есть следующие признаки: 
  • зрение затуманено;
  • перед глазами плавают мушки;
  • сильная приступообразная, давящая или пульсирующая головная боль;
  • ощущение тошноты или рвота;
  • кружится голова;
  • состояние сонливости и слабости;
  • повышена раздражительность.

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Теги : мигрень, таблетки, головные боли